嬤半夜3點路邊苦守「尪找不到我會怕」　真相惹鼻酸：他已過世10年

▲台中一名賀姓阿嬤半夜3點在街上，稱自己要跟先生出門。（圖／警方提供）



記者許權毅／台中報導

住在台中豐原的一名賀姓阿嬤近日凌晨3點，突然站在街邊，並且以為丈夫坐在車內，員警獲報到場，發現車內空無人，懷疑阿嬤有失智情況。員警深入了解，發現阿嬤丈夫早就已經過世10多年，仍掛心坐在車上的先生「找不到路」，不忍告訴阿嬤真相，趕緊把人送返家。

10日凌晨3點多，豐原警分局合作所員警龔世宏、張祐豪獲報，一心路上有一名阿嬤在路邊，神情異常，不斷想打開一輛轎車的車門，員警到場後詢問阿嬤為何事？阿嬤著急地說：「這台車是叫來要載我跟先生出門的，先生已經在車上」。

▲警方發現，阿嬤可能有失智情況，後來還得知，阿嬤先生早已經過世10多年。（圖／警方提供）



但是，員警一看，發現該車應該是附近民眾停放，也不是計程車，更何況車上也沒有任何人。進一步確定後，發現阿嬤就住在附近，為87歲賀姓婦人，研判阿嬤有失智情況，趕緊將人護送返家。

正當員警要將阿嬤送回家時，阿嬤還頻頻回頭，不斷看著車子，強調「要叫我先生下車，我怕他找不到我，要確定他有跟上...」一席話讓人心疼。更讓人鼻酸的是，經員警確定，阿嬤的先生早就已經過世10多年，就算阿嬤身體欠佳，仍掛念老伴，員警也不忍戳破，只盼老人家能平安返家。