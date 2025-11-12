太子集團發聲明！否認一切違法行為　控當局「假指控」奪45億資產

▲ 太子集團董事長陳志。（圖／翻攝自Prince Holding）

記者陳宛貞／綜合外電報導

柬埔寨「太子集團控股」面對美國司法部起訴及台灣檢方查扣逾45億資產，11日發表柬埔寨文及英文聲明，堅決否認董事長陳志涉及任何違法行為，並痛批相關指控「毫無根據」，質疑當局此舉是為「非法沒收數十億美元資產」找藉口。

太子集團在官網發布的官方聲明中強調，集團運作十多年來始終遵守各項法規，透明經營從未間斷，「近期的指控毫無根據，似乎旨在為非法沒收價值數十億美元的資產辯護」，更指責媒體反覆報導未經證實的指控，已對旗下數千名員工及合作夥伴造成嚴重衝擊。

▲ 太子集團聲明。（圖／翻攝自princeholdinggroup.com）

美國財政部上月將陳志及其特助李添、事業夥伴楊新發、集團帳房陳秀玲等人列入制裁清單；台北地檢署也拘捕集團台灣操盤手王昱棠等人，並在和平大苑查獲聯凡等8家空殼公司。太子集團對此稱已委任國際知名律所Boies Schiller Flexner LLP組成頂尖法律團隊，證明陳志的清白。

聲明提到，太子集團為柬埔寨最大商業集團之一，業務橫跨房地產開發、金融服務及消費服務，旗下擁有太子地產、太子環宇地產、太子銀行等事業體，在柬埔寨經營超過100家企業。該集團強調，將持續致力於誠信投資及區域可持續發展，相信「當真相大白時，集團和董事長將完全洗刷冤屈。」