全民普發現金衝買氣　大江購物中心加碼「萬元放大術」

▲美食神卡！大江聯名卡友獨享回饋。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全民普發現金一萬元入帳，中壢區大江購物中心看準這波商機，，即起至11月30日推出「萬元放大術」及美食週年慶「好饗去大江」促銷活動，集結50多家餐飲品牌端出獨家限量套餐組合、甜點輕食買一送一等超值優惠，全力衝買氣。

大江購物中心指出，即起至30日推出「好饗去大江」美食版週年慶促銷活動，集結館內50多家餐飲品牌推出買一送一、1+1超值優惠餐點等，聯名卡友首五日消費單筆滿999元獨享來店禮200元，此外單筆消費滿仟元贈送120元，滿2仟元贈送240元，以此類推每卡限定最高回饋480元。活動期間，持大江聯名卡於館內餐飲及指定店櫃消費，即可獨享點數三倍回饋，讓消費者可以享受美食也能輕鬆集點、折抵現金。

▲大江購物中心推出萬元放大術加碼贈電子現金券。（圖／大江提供）

活動期間，大江購物中心館內餐飲推出難得的超值優惠餐點，追求美食的饕客們絕不能錯過這場饗宴，首次進駐大江購物中心快閃店，即日起至11月15日現場販售經典鐵盒丹麥棒、堅果千層、可頌餅乾等超人氣甜點。

大江購物中心館內擁有異國料理、輕食甜點及全桃獨家餐廳等多樣化料理選擇，讓饕客們不用奔波也能一站式享受美食，尤其是桃園獨家的檀島香港茶餐廳、MOLINO手工義大利麵工場、勝政豬排、高麗園銅盤烤肉、姜滿堂正宗韓國直火燒肉及今年開幕、桃竹苗首家的泰式炒河粉創意品牌「BO BO」 等知名餐廳，每到假日更是一位難求。業者預告接下來還有桃園首家超人氣薯條品牌「Potato Corner」、「Engolili 英格莉莉輕食館」，及全桃百貨商場唯一的「御前上茶」陸續登場，為館內餐飲品牌再添亮點。