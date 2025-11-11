3女北市東區開兩店面賣「名牌包」　都是仿冒品！侵權市值3千萬

▲刑事局智財大隊在北市東區查緝兩家店面販售假包。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局智財大隊日前接獲檢舉，北市東區的兩家店家竟然公開販賣仿冒品，其中包括各大知名奢侈品牌，有「DIOR」、「CHANEL」以及「LV」等高價商品，警方逮捕3名涉嫌前往中國帶貨返台，以仿品的成本賣出真品的實價，估計每個店面每個月營業額破百萬，侵權市值破3千萬。

警方調查，台北市東區有兩家專門販售奢侈品牌的精品包包等物品的店家，平時由50歲的林女、58歲的蕭女以及55歲的張女等3人負責管理，但日前被人檢舉店裡販售的精品奢侈包包、物品都是仿冒品，刑事局智慧財產大權偵查大隊因此派人前往了解狀況。

警方追查發現，原來平時由林、蕭兩人前往中國大陸廣東深圳一帶購入高訪的奢侈品包包、精品，或者透過通訊軟體像中國大陸的廠商進貨購入仿冒品，3人在台灣設立精品店公開銷售，以通訊軟體提供照片給客人挑選，或由客人指定商品再下訂取貨。

警方發現，3人以仿冒品的成本購入，再轉手以正版精品的價格轉售給消費者，一來一往就有3-4倍的不法利潤，且每個店面每個月都有百萬元的營業額，侵權市值達3千萬元，警方依照商標法等相關罪嫌，將3人移送法辦。

警方表示，現場共查扣手機4支、平板電腦1台、估價單3本、標籤紙2包、現金日報表8份、仿冒服飾、包包等商品近600件及相關電磁紀錄；警方呼籲，民眾切勿以身試法販賣仿冒品，刑事局將加強查緝侵害智慧財產權的案件。