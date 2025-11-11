打詐版雙11！士林分署開拍64萬顆泰達幣　颱風天民眾擠滿現場

▲法務部政務次長黃世杰（左4）與多位長官敲裂象徵「黑、金、槍、毒、詐」巨石，刑事局副局長蕭欽杰與洗防辦諮議劉芯羽高舉「守護正義」盾牌，象徵跨機關打擊犯罪。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

鳳凰颱風來襲，仍澆不熄民眾熱情。法務部行政執行署今（11）日舉行「五打七安」全國聯合拍賣會，士林分署現場擠進近80名不畏風雨的民眾熱情競標，座無虛席、買氣高漲。焦點為士檢偵辦「幣想科技公司」詐欺洗錢案查扣的顆泰達幣拍賣。政務次長黃世杰親臨致詞，強調跨機關打詐、防制洗錢的決心。

與會貴賓包含行政執行署署長繆卓然、台高檢主任檢察官吳慧蘭、士檢襄閱主任檢察官張志明、刑事局副局長蕭欽杰、行政院洗錢防制辦公室諮議劉芯羽，以及士林分署分署長吳廣莉等人，展現司法、警政與行政執行體系的聯防氣勢。

▲民眾不畏颱風仍前往士林分署參與。（圖／記者黃宥寧攝）

活動由防詐短劇揭開序幕，士林分署同仁親自上陣，重現假投資與假檢警詐騙情節，提醒民眾「投資前要查證」。隨後，黃世杰次長致詞指出，行政院推動的「五打七安」政策，涵蓋打擊黑、金、槍、毒、詐五大犯罪，並守護治安、食安、道安、工安、校安、居安及資安七大面向。

他表示，法務部結合檢察、警察及行政執行體系全力推動政策，展現守護社會治安與公義的決心；這場拍賣不僅是跨機關合作的具體成果，更是「讓犯罪所得歸零、被害人重獲公義」的重要一步。

▲士林分署同仁客串演員重現假投資與假檢警詐騙情節。（圖／記者黃宥寧攝）

在黃世杰致詞後，現場進行「檢執聯防守護正義」聯合宣示儀式。黃世杰與多位長官共同敲裂象徵「黑、金、槍、毒、詐」的巨石，由刑事局副局長蕭欽杰與洗防辦諮議劉芯羽高舉「守護正義」盾牌，寓意跨機關聯防、攜手打擊犯罪。

儀式結束後進入正式拍賣階段，士林分署開槌拍賣的查扣64萬顆泰達幣，是士林地檢署偵辦「幣想科技公司」涉嫌詐欺與洗錢案的犯罪所得。該公司未完成金管會洗錢防制登記，卻從事虛擬幣兌換與資金轉移業務，實際與詐團共謀吸金。全案受害人近千人，詐騙金額逾12億元，洗錢金額超過23億元。

▲全國多個行政執行分署同步舉行拍賣。（圖／記者黃宥寧攝）

拍賣現場氣氛緊張熱烈，多組民眾踴躍競標，報價聲此起彼落，氣氛幾度推至高潮。最終10萬顆泰達幣以310萬元拍出，全場爆出掌聲。首位得標民眾由黃世杰次長親自頒發紀念品，士林分署吉祥物「拍寶」造型防詐「除錯章」，象徵開場「第一槌」成功。

▼ 首位得標民眾由黃世杰次長親自頒發紀念品 。（圖／記者黃宥寧攝）

這款Q版小物手持放大鏡，象徵執行同仁細緻調查、專業親和的精神，章底印有「JUSTICE & LOVE」字樣，寓意執行機關兼具公義與關懷的核心價值。

▲第一標泰達幣10萬顆以310萬拍出。（圖／記者黃宥寧攝）

除士林分署外，全國共10個行政執行分署同步開槌，透過視訊連線串聯，畫面同時顯示台北、新北、桃園、台中、高雄、屏東、台東等地現場，買氣同樣熱絡。

▲士檢查扣泰達幣拍賣，民眾擠滿士林分署競拍。（圖／記者黃宥寧攝）

各地拍賣標的橫跨房地產、靈骨塔、車輛、股票、塑身衣、永生花、普洱茶與女裝等多元項目，充分展現行政執行署推動「五打七安」政策的執行力與效率。據統計，士林分署本場拍賣會拍定29萬餘顆泰達幣（USDT），總額約928萬餘元，加計其他標的共拍定936萬餘元，成績名列全國前三，展現政府跨機關打詐、防洗錢的堅定行動力。