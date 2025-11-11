房東闖女租客房間抄電表「拍睡顏照」　賠4.5萬換緩刑2年

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名房東將房間出租給女子A，去年9月間他卻在未經A女的同意之下，進入房間抄電表，還拍下對方與男友一起睡覺的照片，因而挨告。雖然房東堅稱這些條款有在租賃契約中載明，但仍被法官依犯侵入住宅罪、竊錄他人非公開活動罪，判處拘役45日，緩刑2年，緩刑條件是要賠償A女4萬5000元。

▲房東擅自進入房間抄電表，因而與租客鬧上法院。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該名房東去年9月某日上午10時許在未經租客A女的同意之下，擅自進入房間抄電表，還趁A女和男友尚在睡覺之際，用手機拍下兩人的照片；後來A女發現房東擅闖房間還拍照，決定報警處理，雙方因而鬧上法院。

房東辯稱，他在租賃契約中載明租客不可以隨意留宿他人、房東有權進屋抄電表及巡視設備等條約，A女承租房間之後，他每個月都是這樣進去抄表，A女過去都沒有反映任何問題；此外，當時之所以會拍照，也只是為了證明A女違反合約而已。

不過，檢方認為，縱使房東進入房間只是為了抄電表，但他既然已經將房間出租，租客就有不受非法干擾的合理期待，他自然不能用「抄表」這樣的理由，合理化自己擅闖租客房間的行為，訊後仍依法將他起訴。

法官表示，房東的行為顯然已經侵害到租客A女的居住權益，確實不妥，考量到他終能坦承犯行，加上年齡過高，最終依犯侵入住宅罪、竊錄他人非公開活動罪，分別判處拘役20日、30日，合併應執行拘役45日，得易科罰金4萬5000元，緩刑2年，條件是要在判決確定6個月內賠償A女4萬5000元，全案仍可上訴。