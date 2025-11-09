馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒！若發紅色警戒將「強制撤離逾5千人」

▲花蓮光復鄉先前遭受重創。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖警戒提升，颱風鳳凰逼近，花蓮縣政府已啟動預防性防災機制。光復鄉公所明天中午起將優先撤離重病、長照患者與行動不便者，一旦中央發布紅色警戒，警戒區內約5500名居民將全面撤離，其中1420人須進入7處收容所避難。

林業及自然保育署花蓮分署通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值達黃色警戒，縣府已通知光復、鳳林、萬榮三地公所展開防災整備。光復鄉長林清水指出，目前撤離分為依親、垂直避難與收容三類，上次淹水超過1.5公尺的住戶不得垂直避難，必須撤離至安全區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林清水說，光復鄉預估5500人受影響，7個收容所分設於光復國小、馬太鞍教會、大進國小、太巴塱部落之心、富田教會、西富國小及富源國中。鄉公所今日與村長、警消、軍方及公營單位召開防颱會議，明天將開始布設避難設施及物資整備。

▼若中央發布紅色警戒，光復鄉將強制撤離5千多人。（圖／翻攝臉書／光復鄉公所）



他強調，民眾應準備防災避難包，包括飲水、糧食與常用藥品；若選擇垂直避難，需備妥3至4天的生活物資，以防停水停電。警車、垃圾車與村內廣播系統將以華語、台語、客語及原住民族語多語播報撤離訊息，確保資訊傳達無遺漏。

大同村長邱金仲表示，大同村受災最嚴重，預估約500人須進入收容所，今晚將與14位鄰長開會確認撤離工作。另有村民反映資訊混亂，已自行加強防水準備，希望能平安度過颱風威脅。

花蓮縣府指出，警戒區涵蓋光復鄉七村及鳳林鎮、萬榮鄉部分地區，共約2720個門牌。民眾受呼籲提前準備防災避難包，攜帶藥品、飲水與乾糧等三至四天所需物資，以應對可能的停水停電。官方強調，預防性撤離是為了確保居民安全，請鄉親配合指示，切勿輕忽警戒訊息。