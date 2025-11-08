　
社會 社會焦點 保障人權

士林犯保攜手拱北殿！邀馨生家庭體驗手作　擁抱溫暖新力量

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林犯保攜手拱北殿辦關懷活動，親手做蛋糕、用心修復帶馨生家庭重新微笑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

財團法人犯罪被害人保護協會台灣士林分會（簡稱犯保士林分會）今（8）日於汐止拱北殿舉辦「2025漫步拱北殿」馨生關懷服務據點活動，邀請12戶馨生家庭、共30位成員一同參與，透過文化導覽、手作蛋糕與溫馨交流，讓家屬在大自然與人文氣息中獲得療癒與力量。

拱北殿董事長林賴松同時為犯保士林分會常務委員，長年熱心公益，自113年起開放拱北殿成為「馨生關懷服務據點」，希望藉由宗教的力量與優美環境，撫慰犯罪被害人家屬的心靈。林董事長今更親自帶領馨生家庭導覽，介紹拱北殿的歷史文化與人文底蘊，讓參與者在莊嚴與寧靜中獲得片刻安定。

犯保士林分會林志銜主委也特別結合新北市糕餅職業工會，邀請專業師傅現場指導蛋糕DIY活動，提供材料與成品，讓家屬們動手創作、體驗合作的樂趣。家人間互相幫忙、歡笑不斷，現場氣氛溫馨愉快。

▼犯保士林分會林志銜主委也特別結合新北市糕餅職業工會，邀請專業師傅現場指導蛋糕DIY活動 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林地檢署張云綺檢察長特地撥冗出席，看見馨生家庭的笑容，她表示，馨生關懷服務據點的設立展現了社會的友善與包容，讓每一位被害人與家屬都能被接住、被理解。「希望透過這樣的陪伴與關懷，讓大家重新找到前進的勇氣。」

本次活動貴賓雲集，包括法務部保護司賴玥蓉科長、劉政宰行政專員、犯保總會張紜瑋顧問、士林地檢署張云綺檢察長、盧惠珍主任檢察官、許瑜庭主任觀護人、周學君書記官長、新北市糕餅職業工會王麗雅理事長與汐止拱北殿林賴松董事長等人，共同關懷馨生家庭，見證溫馨時刻。

犯保士林分會秉持「人溺己溺、關懷陪伴」的精神，持續提供法律、心理與生活協助。若有相關需求，民眾可撥打保護專線 0800-005-850 洽詢。

