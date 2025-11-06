　
社會 社會焦點 保障人權

高職女白骨奇案！　19歲成弟弟闖禍替死鬼

檢警依據呂男的供詞，調動機具前往大園一處靶場後方的空地開挖，找到謝女骨骸。（東森新聞提供）

▲檢警依據呂男的供詞，調動機具前往大園一處靶場後方的空地開挖，找到謝女骨骸。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

24年前，19歲的謝姓女高職生清晨出門後人間蒸發，警方一開始僅以失蹤人口處理，謝的父母無法接受，開著掛滿尋人海報的貨車全台奔走，引發社會關注，讓警方不得不擴大調查，最後透過手機通聯紀錄及基地台定位，鎖定曾與謝弟發生糾紛的呂姓男子犯案，呂男到案後，坦承為了報復謝弟，與友人擄走謝女，將她殺害，並供出埋屍地點，全案宣告偵破。

專案小組人員回憶：「當年19歲的謝姓女學生作息很規律，清晨6點從桃園家中出門，坐公車到台北一間貿易公司上班，下班後再前往台北的高職夜間部上課，卻在5月11日出門後失聯，由於她既未與人結怨，也沒有感情或金錢糾紛，所以我們把清查範圍擴大到她的家庭成員，結果發現一些端倪。」

謝家父母辭去工作，籌錢租車做看板、印傳單尋找愛女，引起社會關注。（東森新聞提供）

▲謝家父母辭去工作，籌錢租車做看板、印傳單尋找愛女，引起社會關注。

警方調查，就在謝女失蹤前1年，正與14歲少女小紺（化名）交往的謝弟，透過蔡姓友人介紹，結識一名26歲的呂姓男子，沒想到幾天後，小紺告知謝弟遭呂男性侵，謝弟氣憤不已，立刻糾眾將呂男狠狠教訓一頓。

謝弟逼呂男簽下性侵女友的自白書及本票，呂男因而懷恨在心，導致謝女遭綁殺害。（示意畫面，AI繪圖Firefly生成，本刊美術組後製）

▲謝弟逼呂男簽下性侵女友的自白書及本票，呂男因而懷恨在心，導致謝女遭綁殺害。

專案小組人員表示：「我們當時就推論，既然謝女跟父母的人際關係沒那麼複雜，那麼謝家最容易招人怨恨的應該是謝弟，所以從最近與他發生糾紛的呂男開始調查，結果發現謝女失蹤前一週，呂男的手機訊號一直出現在謝家附近，而且謝女手機最後一次通聯的基地台位置，也在呂男住處附近，當下我們就知道應該『賓果』了！」

2002年1月，專案小組成員逮捕呂男，知道無法脫罪的他，坦承夥同翁姓男子綁架謝女，並供稱錯手殺死謝女，之後將屍體埋在桃園大園海湖地區的海防訓練中心靶場後方空地。

呂男及翁男原本打算殺害謝弟，還先買好挖掘工具並到處測試，尋找易於活埋的場所。（東森新聞提供）

▲呂男及翁男原本打算殺害謝弟，還先買好挖掘工具並到處測試，尋找易於活埋的場所。

原以為神不知鬼不覺，但天網恢恢，呂男及翁男最終還是遭到警方逮捕。誇張的是，全案在法院審理期間，謝家竟接到不明來電，警告他們不要繼續糾結下去，不然還會再出事，嚇得他們趕快搬家。針對謝女命案，法院最後依擄人故意殺人等罪，將呂男判處無期徒刑、翁男判處12年徒刑定讞，如今2人都已假釋出獄、重獲自由，但謝女的人生只能永遠停留在19歲殞命的那一刻。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


