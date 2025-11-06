女傭「電梯摔死狗」影片曝光！　飼主目睹淚崩驚叫

記者葉國吏／綜合報導

印度邦加羅爾市近日發生一起駭人聽聞的虐待動物事件，一名29歲的狗保母普什帕拉塔（Pushpalatha）因不滿飼主的寵物犬不停吠叫，竟在電梯內出手摔死其中一隻狗。事後她謊稱狗死於交通事故，然而飼主調查後發現真相，警方已介入此案。

▲印度保母虐死狗。（圖／翻攝X／sagayrajp，下同）

事件發生在10月31日，地點位於邦加羅爾北部的Bagalur區某社區大樓。監視器畫面顯示，普什帕拉塔牽著兩隻狗進入電梯，但進入後她突然抓起其中一隻名叫Goosi的小狗，狠狠地摔向牆壁。這隻狗被摔得當場死亡，電梯門打開後，另一隻狗自己走了出去，而她則拖著Goosi的屍體離開。

飼主此前聘請普什帕拉塔擔任狗保母，月薪23,000印度盧比（約台幣8,000元）。她在事發後告訴飼主，狗是因為交通事故死亡，但飼主心生疑惑，調閱社區監視器後才驚見愛犬慘遭摔死的過程。飼主隨即向警方報案，揭發事件全貌。

警方進一步調查發現，普什帕拉塔坦承動手的原因是因為小狗吠叫令她心煩。此外，她曾因偷竊飼主家中物品而遭到警告，讓警方懷疑這次的虐狗事件可能是蓄意報復。目前案件仍在調查中，普什帕拉塔或面臨法律責任。