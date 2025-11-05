　
直擊廚餘爆量豬瘟疫情藏隱憂　地方清潔隊工作翻倍喊救命

廚餘禁養豬命令讓剩食如何去化成了大問題，不少地方公所清潔隊扛起短期清運責任，卻憂心「代收」廚餘期程沒個盡頭，先被爆量清運工作給壓垮。圖僅示意，非指涉任何清潔單位。（示意圖／周志龍攝）

▲廚餘禁養豬命令讓剩食如何去化成了大問題，不少地方公所清潔隊扛起短期清運責任，卻憂心「代收」廚餘期程沒個盡頭，先被爆量清運工作給壓垮。圖僅示意，非指涉任何清潔單位。（示意圖／周志龍攝）

圖文／CTWANT

近期非洲豬瘟疫情從台中炸開後，全台禁運又禁宰豬隻15天，各地吃不到溫體豬肉叫苦連天，禁餵廚餘政策也搞得全台6成廚餘去化卡關，原先搶收剩食餵豬的畜牧場與農友也因無利可圖懶得清運，突然爆量的廚餘多由公家清潔隊一肩扛，各地清潔員面對兩倍起跳的工作量齊聲喊苦。

台灣近期首次出現非本土的非洲豬瘟感染問題，導致10月22日起全國豬隻禁運、禁宰，目前暫定至11月6日中午12點；此外也全面禁止廚餘養豬，儘管用意是希望阻斷可能的非洲豬瘟傳播鏈，但全台一天就產生超過0.2萬噸廚餘，其中6成都「靠豬來吃」，如今一道行政命令直接砍掉最重要的去化途徑，不只全台434戶廚餘養豬廠措手不及，更讓「廚餘哪裡去」成了地方政府頭痛課題。

以台北市來講，北市府配合中央政策，家戶廚餘回收方式不變，仍須獨自分類，但清潔隊不會將廚餘作為養豬飼料，而是另送焚化廠處理；然而一水之隔的新北市就不同了，新北市直接要求民眾將熟廚餘「瀝乾水分後裝袋」放入一般垃圾中丟棄，這讓工作、就學遊走雙北的民眾無所適從，也紛紛質疑是否毀了好不容易建立的分類習慣。沒想到實施一周後，新竹縣也宣布「廚餘扛不住」，因為廚餘儲存「大塞車」，只好跟進新北要求民眾「廚餘直接瀝乾丟入一般垃圾中」一起焚化，也讓新北意外成了「先知」。

CTWANT則在10月30日新竹縣宣布跟進前夕，一早搶先來到新竹縣治竹北市公所清潔隊，200多名清潔員是忙碌異常。中隊長許漹清直指，過去竹北清潔隊每天大約收社區25噸廚餘，如今必須多扛20處學校機關廚餘量，每天至少多了5噸廚餘量，且評估未來會逐日增加，他坦言豬瘟消息改變了工作模式，這段過渡期清潔隊同仁「工作至少翻倍」。

竹北市公所清潔隊中隊長許漹清（左）介紹，廚餘禁養豬的非常時期，竹北清潔隊調派「公差班」機動人力支援學校廚餘清運業務。（圖／周志龍攝）

▲竹北市公所清潔隊中隊長許漹清（左）介紹，廚餘禁養豬的非常時期，竹北清潔隊調派「公差班」機動人力支援學校廚餘清運業務。（圖／周志龍攝）

採訪團隊也跟著公差班支援的廚餘車直擊沿途5處校園收廚餘情況，負責近3,000名學童午餐的竹北東興國中團膳廠商坦言，過去廚餘根本不必煩惱去化，因為「附近農場搶著要」，如今公所介入後，必須裝成120升指定容器，還必須在指定時間等清潔隊「接應」，工作量實在多了不少，但也因為澈底執行「廚餘瀝乾」政策，全校廚餘量倒是沒變多，「算是滿意外的」他坦言讓學童養成「惜食」觀念也很好。

六家高中與竹北國小則都面臨「搶桶」大戰，校方人員直指，由於清潔隊指定裝成120升容器，但因清潔隊桶子不夠，過去「滿桶換空桶」情況不復見，清潔隊清晨收了廚餘後，必須倒到掩埋場回頭快放學才能還回空桶，「但學生中午就丟廚餘了啊」只好倉促地向附近五金行討塑膠桶救兵，呼籲非常時期各地政府把配套容器準備到位。

仁愛國中則是由總務主任率隊「撩落去」花不少時間把廚餘逐桶倒到指定容器中，他直言偶爾這樣可以，但長期下來「我們還有日常業務要辦啊」呼籲補充支援人力。竹仁國小校長葉若蘭更是說了個大白話，她直指現在營養午餐都禁止豬肉製品，「學校營養午餐廚餘已經沒有豬肉了啊」如今卻以「廚餘不餵豬」稱要阻斷非洲豬瘟傳播鏈，「規定只是訂了個寂寞」她突破盲點，呼籲主管機關再深思。

許漹清也直指，過去廚餘收回清潔隊後，大約三分之二會有各地農戶、畜牧場人員過來收「搶著要還必須排隊」，另外三分之一則配合新竹縣政府送到新豐垃圾掩埋場處理。他說疫情爆發初期，縣府原希望廚餘廠商全面退出，全竹北市家戶、機關、餐廳等廚餘全部由公所來扛，公所直呼救命不可能有辦法，縣府才留住了廚餘回收商，要求公所清潔隊多扛20處機關學校、回收商則續收餐廳廚餘，先以堆肥處理，「但遲早會爆炸」他示警隔天新竹縣府就宣布效法新北，熟廚餘瀝乾丟入一般垃圾，一同送焚化爐燒。

過去不少廠商搶收廚餘餵豬，如今「禁餵令」一下廠商大多跑光了，各地只好轉由公所清潔隊扛起清運廚餘之責，但統一回收桶等問題配套，仍待逐步到位。（圖／周志龍攝）

▲過去不少廠商搶收廚餘餵豬，如今「禁餵令」一下廠商大多跑光了，各地只好轉由公所清潔隊扛起清運廚餘之責，但統一回收桶等問題配套，仍待逐步到位。（圖／周志龍攝）

還有一名北部環保官員透露，不少縣市為留住合格廠商清運廚餘，有承諾先找地方暫置「風頭過了還是讓你們餵豬」到時疫情難保不會再起，他示警中央必須在解禁前給出暫置廚餘處理指引並協助執行，否則防治了老半天只是「白搭」。

而意外成為與中央對作的「領頭羊」，新北市副市長劉和然對此強調，新北垃圾分一般垃圾、資收及廚餘三類政策是老規矩，民眾仍須做好垃圾分類，只不過近期是將熟廚餘瀝乾水分後裝袋交給垃圾車人員，未來後續中央開放廚餘養豬後，家戶熟廚餘一樣要重新丟回垃圾車後掛、專門放熟廚餘的藍色廚餘桶，權宜之計不至於影響民眾回收習慣。

新北市副市長劉和然（圖）攤開統計資料，直指新北市率先要求民眾瀝乾熟廚餘倒入一般垃圾，操作下來大約增加一成垃圾焚化量，還在可負擔範圍。（圖／CTWant攝影組）

▲新北市副市長劉和然（圖）攤開統計資料，直指新北市率先要求民眾瀝乾熟廚餘倒入一般垃圾，操作下來大約增加一成垃圾焚化量，還在可負擔範圍。（圖／CTWant攝影組）

劉和然也說，新北開放熟廚餘專案進場已經一個多禮拜，目前看來一般垃圾每日平均進場量約1,550公噸，另外熟廚餘每日約131公噸，等於多了1成焚燒量還扛得住，暫不影響焚化廠運作，但也希望非洲豬瘟早日平息，民眾能恢復正常生活。

