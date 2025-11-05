　
社會 社會焦點 保障人權

空軍士官偷吃女同事　渣話逼正宮「共事一夫」：一人一次

一名空軍士官被妻子抓包偷吃女同事後，竟希望妻子與小三共事一夫。圖為示意圖。

▲一名空軍士官被妻子抓包偷吃女同事後，竟希望妻子與小三共事一夫。圖為示意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

嘉義一名邵姓空軍士官與妻子在同單位服務，生了一個小孩，婚後卻與葉姓女同事曖昧，並生下一子，被邵妻抓包，沒想到他兩邊都不想放棄，還要妻子答應與小三輪流「共事一夫」，邵妻無法接受，憤而提告，法院審理後，則判他及葉女須賠償邵妻20萬元。

本刊調查，邵姓士官前年6月結婚，沒想到1個月後，就被同事目擊，深夜與葉女同蓋一條棉被，躺在辦公室沙發上。此外，邵妻也在丈夫手機裡，發現他與葉女的鹹濕對話，邵男看紙包不住火，只能認了，卻希望享齊人之福，邵妻忍無可忍，提供她與丈夫的LINE對話截圖當證據，對二人提告。

截圖顯示，邵男對妻子說：「我不會因為有她，對妳就變得不愛，我需要好好想一想，會不會我只是貪圖她的身體？不要再看我跟她的訊息，妳看了只會更不開心而已，讓我自己好好處理，好嗎？我真的都不想失去，但最近我真的覺得妳把我綁得太緊了，讓我有那麼一點點喘不過氣，我也真的不是很想離開妳，但給我一點空間好嗎？」

嘉義地方法院（圖）判邵姓士官及女同事，須連帶賠償邵妻20萬元。（翻攝Google Maps）

▲嘉義地方法院（圖）判邵姓士官及女同事，須連帶賠償邵妻20萬元。

邵男還寫道：「我也要跟妳說，先做好心理準備，因為我也知道選誰，一定會有一個人痛苦，這句話我也有跟她說，我也擔心我最後選擇的不是妳！」邵妻則追問：「你們的事情是真的嗎？小孩真的是你的嗎？」邵男回：「真的！最壞打算是離婚，這樣我想找妳、可以找妳，或是1個月休2次、1人1次！」

邵妻聽完，表示無法接受，邵男卻繼續說：「這樣我們三方，一定都是在痛苦中生活，我也知道我自己活該，我就是這麼垃圾！離婚了，我想找誰就找誰，不用在意身分，1個月1人1次休假。」邵妻則反問：「她對你來說，不就只是新鮮感嗎？我不要離！」

雖然證據明確，但邵男在法庭否認與葉女外遇，強調只是比較談得來的同事；葉女也配合堅稱二人並未不倫。

對此，嘉義地方法院審理後，認定二人互動親密，已逾越一般異性的友誼範疇，破壞了邵妻婚姻的圓滿幸福，讓邵妻處於極度難堪的情境，斟酌加害情形、被害人痛苦程度、兩造身分地位及經濟狀況後，判決邵男及葉女必須連帶賠償邵妻20萬元。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

