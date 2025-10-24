陸房市景氣低迷！房產仲介兼職送外賣　常帶看有地緣送餐優勢

▲大陸房產仲介人員。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

在大陸房地產市場持續低迷的大環境下，越來越多房產仲介為了維持生計，選擇兼職送外賣或加入網約車駕駛的行列，其中，一線城市的房仲張彪就是活生生的例子。張彪白天有時需帶客戶看房、晚上則穿梭在街巷送餐。他坦言，如今成交難、傭金少，「跑單子雖辛苦，但起碼現金穩定。」

《經濟觀察報》報導， 早晨七點，張彪送完女兒上學後便打開App開始接單，一直忙到九點再返回中介門店上班。這樣的「雙職生活」他已持續半年。身為一線城市房產仲介，張彪所在的商圈方圓不到三百公尺就有三家不同品牌仲介門店。他說，今年以來同行兼職已成常態，「主要跑外賣或開網約車，對小區熟、對路線熟，送外賣有天然優勢。」

過去房市火熱時，入行兩三年的新手仲介年薪可達十多萬元（人民幣，下同），老手甚至年入五十萬以上，做豪宅者更可能突破百萬。但隨著交易量急劇下滑，張彪如今「一兩個月才能成交一套房」，收入不穩，只好利用空檔時間跑單補貼家用。

張彪提到，外賣工作有三個高峰，早上七到九點、午間十一到十三點、晚間十七到十九點，午晚高峰每單還有補貼，「工作日跑早晚單，休息日跑午晚單，雖然一個月也就三四千元，但能貼補家裡開銷。」

張彪今（2025）年5月開始兼差，當時，房仲業務已經三個月沒開單，妻子甚至勸他轉行，他卻捨不得十多年累積的經驗，最後選擇「一邊賣房、一邊送餐」。他笑說自己對各小區路線瞭如指掌，「帶客看房時電動車就不離身，改送外賣根本不用重新學路。」

張彪透露，送外賣看似簡單，實際也要摸索技巧，剛入行時「像打仗一樣」，常提早到餐廳卻總是最後拿餐，「後來才明白要先和店員搞好關係，才有機會被優先出餐。」有時在商場送餐上下電梯人多，為了不遲到被罰，自己「臉皮也變厚了」。

適應一個月後，張彪每天可跑二十多單，月入約三至四千元，「中介業務忙就少跑，冷清時就多跑，至少保證一週有天陪孩子。」

張彪坦言，不是每個房仲都能適應這樣的生活，「有同事試過送外賣壓力太大，改跑網約車到半夜，收入差不多，但節奏沒那麼趕。」