　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸房市景氣低迷！房產仲介兼職送外賣　常帶看有地緣送餐優勢

▲大陸房產仲介人員。（圖／CFP）

▲大陸房產仲介人員。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

在大陸房地產市場持續低迷的大環境下，越來越多房產仲介為了維持生計，選擇兼職送外賣或加入網約車駕駛的行列，其中，一線城市的房仲張彪就是活生生的例子。張彪白天有時需帶客戶看房、晚上則穿梭在街巷送餐。他坦言，如今成交難、傭金少，「跑單子雖辛苦，但起碼現金穩定。」

《經濟觀察報》報導， 早晨七點，張彪送完女兒上學後便打開App開始接單，一直忙到九點再返回中介門店上班。這樣的「雙職生活」他已持續半年。身為一線城市房產仲介，張彪所在的商圈方圓不到三百公尺就有三家不同品牌仲介門店。他說，今年以來同行兼職已成常態，「主要跑外賣或開網約車，對小區熟、對路線熟，送外賣有天然優勢。」

▲大陸房產仲介人員。（圖／CFP）

過去房市火熱時，入行兩三年的新手仲介年薪可達十多萬元（人民幣，下同），老手甚至年入五十萬以上，做豪宅者更可能突破百萬。但隨著交易量急劇下滑，張彪如今「一兩個月才能成交一套房」，收入不穩，只好利用空檔時間跑單補貼家用。

張彪提到，外賣工作有三個高峰，早上七到九點、午間十一到十三點、晚間十七到十九點，午晚高峰每單還有補貼，「工作日跑早晚單，休息日跑午晚單，雖然一個月也就三四千元，但能貼補家裡開銷。」

張彪今（2025）年5月開始兼差，當時，房仲業務已經三個月沒開單，妻子甚至勸他轉行，他卻捨不得十多年累積的經驗，最後選擇「一邊賣房、一邊送餐」。他笑說自己對各小區路線瞭如指掌，「帶客看房時電動車就不離身，改送外賣根本不用重新學路。」

▲大陸房產仲介人員。（圖／CFP）

張彪透露，送外賣看似簡單，實際也要摸索技巧，剛入行時「像打仗一樣」，常提早到餐廳卻總是最後拿餐，「後來才明白要先和店員搞好關係，才有機會被優先出餐。」有時在商場送餐上下電梯人多，為了不遲到被罰，自己「臉皮也變厚了」。

適應一個月後，張彪每天可跑二十多單，月入約三至四千元，「中介業務忙就少跑，冷清時就多跑，至少保證一週有天陪孩子。」

張彪坦言，不是每個房仲都能適應這樣的生活，「有同事試過送外賣壓力太大，改跑網約車到半夜，收入差不多，但節奏沒那麼趕。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李在明警告柬「別碰韓國人」：雖遠必誅
恐怖瞬間！澳洲男童動物園體驗哭了　蟒蛇「牙起來」咬頭爆血
非洲豬瘟潛伏期「目前進入緊張階段」　農業部：會啟動第二輪檢查
快訊／土城火警「女陳屍浴室」！　閨蜜涉殺人隔天被逮捕
日本「前寫真女星」入高市內閣！辣照曝光　專業知識不足被罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸房市景氣低迷！房產仲介兼職送外賣　常帶看有地緣送餐優勢

噁！陸多名買家控「蘇菲安心褲有活蟲」　官方回應：不可能

4歲陸童喝珍奶蹦床「噎死」　母竟怒嗆：店家沒有禁止吃東西

大陸品牌也被自己人山寨！　網購李寧夾克收到「linimg」外套

中共四中公報「首現6關鍵詞」　2035年人均GDP、航天強國實現登月

不得以考試成績排名　陸教育部10措施「加強中小學生心理健康」

陸健身房辦封閉式減重比賽！　3個月內「減50kg就送保時捷」　

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

桃園客運監視畫面曝光

陸房市景氣低迷！房產仲介兼職送外賣　常帶看有地緣送餐優勢

噁！陸多名買家控「蘇菲安心褲有活蟲」　官方回應：不可能

4歲陸童喝珍奶蹦床「噎死」　母竟怒嗆：店家沒有禁止吃東西

大陸品牌也被自己人山寨！　網購李寧夾克收到「linimg」外套

中共四中公報「首現6關鍵詞」　2035年人均GDP、航天強國實現登月

不得以考試成績排名　陸教育部10措施「加強中小學生心理健康」

陸健身房辦封閉式減重比賽！　3個月內「減50kg就送保時捷」　

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

ATM出鈔口「吐出毒蛇」！泰女領錢嚇瘋　含劇毒被咬恐喪命

最大產區！雲林查驗120高風險養豬場　化製車消毒領證才可入縣

遭質疑PO文破萬讚獲中共支持　王婉諭：今年最奇葩的陰謀論

朴春再控YG容貌羞辱！　整形話題被炒作利用：錢都我自己出的

盧秀燕指他未出席記者會　陳駿季喊「遺憾」：別用這種方式比喻

恐怖瞬間！澳洲男童動物園體驗哭了　蟒蛇「牙起來」咬頭爆血

客運駕駛遭醉客威脅「拉下車找人處理」報警提告　國光：譴責暴力　

新北中信特攻主場開幕周　JJUBI、金渡兒應援初亮相

向詐騙集團開嗆！李在明警告柬埔寨「別碰韓國人」：否則雖遠必誅

金卡戴珊自爆罹腦動脈瘤！離婚肯爺「壓力太大」　家人震驚

【逃票爭議】桃園爆發激烈肢體衝突！　客運司機不滿被嗆狂毆學生今遭開除

大陸熱門新聞

陸金飾1g一夜跌超200元！顧客進店直接買

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

洛陽動物園徵「獸王司機」月薪超21萬元

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

廣西村莊泡水逾半月仍未解 村民放棄了！不想再種地「白費力氣」

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

中共四中全會公報　涉台工作：推進祖國統一大業

張升民接中共中央軍委副主席 紀委出身為部隊「打虎第一人」

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判 兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

陸「固態電池」研發進度狂飆 拼接棒液態鋰電池制霸新能源市場

中共四中閉幕14名高層被「雙開」　

Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

更多熱門

相關新聞

房價上漲失去動力　台中、高雄修正逾5%

房價上漲失去動力　台中、高雄修正逾5%

在央行實施房貸政策管控滿1年後，全台房市出現明顯降溫，成交量縮減、價格也出現疲軟跡象。根據信義房價指數顯示，六都中僅雙北仍維持盤整格局，其餘區域房價已低於去年同期，意味著過去房價漲勢過熱的地區，正進入緩步修正階段。

北屯年底將迎百億級百貨　在地人指：新光地位恐不保！

北屯年底將迎百億級百貨　在地人指：新光地位恐不保！

辣模董娘開箱「琢白」爆紅　「羽絨王」悄布局台中素地

辣模董娘開箱「琢白」爆紅　「羽絨王」悄布局台中素地

大案以拖待變　台中單月剩13新案進場創新低

大案以拖待變　台中單月剩13新案進場創新低

關鍵字：

房仲外賣騎手房市房地產兼職送餐

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面