　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／爆乳黃牛夫妻海削4千萬重出江湖　狂掃GD演唱會遭拘提

記者劉昌松／台北報導

全台最大黃牛票夫妻檔劉旻岳、張依萍，今年初才因勾結工程師搶票，靠周杰倫演唱會等黃牛票大撈4000萬元，被起訴求處各7年有期徒刑，案件仍在法院審理中，劉、張又趁韓流天王GD權志龍來台演唱的機會，重操舊業，台北地檢署指揮刑事局展開搜索，並將劉、張以及林姓助理拘提到案。

▲▼黃牛票 。（圖／記者劉昌松攝）

▲全台最大黃牛劉旻岳夫妻再次落網。（圖／記者劉昌松攝）

劉旻岳、張依萍夫妻檔從2016年起，靠轉售、代購演唱會或運動賽事的黃牛票業務為業，後來市場需求日趨龐大，結合境外工程師組織搶票集團，用蒐集或虛構的身分，到售票網站註冊會員，等熱門場次一開賣，就以搶票程式同步展開搶票，因為消費者下訂預購達成率高，劉、張設立的臉書粉絲團還有超過5萬名粉絲追蹤。

▲▼黃牛票 。（圖／記者劉昌松攝）

▲張依萍被移送北檢時全身包得緊緊 。（圖／記者劉昌松攝）

2024年10月間，因周杰倫演唱會一票難求，引爆民怨，檢警循線到桃園五星級飯店拘提過著奢華生活的劉旻岳和張依萍夫妻，身材傲人的張依萍訊後獲得20萬元交保，劉旻岳則被檢察官聲押禁見獲准，成為黃牛票被告遭羈押的首例。

北檢在2025年2月依《文化創意產業發展法》、《運動產業發展條例》等罪起訴11名搶票集團成員，並請求對劉旻岳、張依萍各判處7年以上徒刑，法院審理後，裁定讓原本在押的劉旻岳以70萬元交保，當時劉旻岳得知可以回家了，還激動地當庭放聲大哭，沒想到事隔不到半年，夫妻檔又因黃牛票遭逮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北海道3死血案　1男2女屍體堆家中
想自願留營！　體檢造假慘了
粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了
屈中恆18年前就警告王子！神預言片段被挖出
快訊／中職年度三大獎　入圍名單公布
快訊／非洲豬瘟基因定序公布
快訊／爆乳黃牛夫妻又來了！狂掃GD票遭拘提

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

下一站「田中」！台南警趕處理車禍　180度左轉栽進田裡畫面曝

新北瑞芳轎車停路邊飄臭味！　警開門驚見「一具女屍躺車內」

變態高三生溜進女廁偷拍！竟辯：學妹太漂亮　刪照片仍被判刑

快訊／爆乳黃牛夫妻海削4千萬重出江湖　狂掃GD演唱會遭拘提

嘉義1歲童宮廟吃平安宴！慘遭黑狗撲倒狂咬　臉縫百針險失明

快訊／女失聯近月死在租屋處！破門驚見滿地屍水...蛆蟲到處爬

台中男折斷9支國旗！還當標槍亂射　詭辯「要揮旗」這下慘了

桃園客運司機狂毆學生！檢察官偵辦7天火速起訴　請法院重判

獨／高雄男孤獨死！陳屍家中發黑腐敗飄惡臭　警違規交民間運屍

雲林警鎖定ATM熱點逮12越南車手　開車到處領錢...她見警嚇哭

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

下一站「田中」！台南警趕處理車禍　180度左轉栽進田裡畫面曝

新北瑞芳轎車停路邊飄臭味！　警開門驚見「一具女屍躺車內」

變態高三生溜進女廁偷拍！竟辯：學妹太漂亮　刪照片仍被判刑

快訊／爆乳黃牛夫妻海削4千萬重出江湖　狂掃GD演唱會遭拘提

嘉義1歲童宮廟吃平安宴！慘遭黑狗撲倒狂咬　臉縫百針險失明

快訊／女失聯近月死在租屋處！破門驚見滿地屍水...蛆蟲到處爬

台中男折斷9支國旗！還當標槍亂射　詭辯「要揮旗」這下慘了

桃園客運司機狂毆學生！檢察官偵辦7天火速起訴　請法院重判

獨／高雄男孤獨死！陳屍家中發黑腐敗飄惡臭　警違規交民間運屍

雲林警鎖定ATM熱點逮12越南車手　開車到處領錢...她見警嚇哭

陳以信拋政見　若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

陸配「喪失台灣身分」直播喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

1516萬人朝聖公益商圈　觀光霸主中古屋成搶手貨

日40多歲男「屠殺3至親」！屍體堆自家　冷血現身警局自首

65.2萬股民照過來！　006208配息3.448元年化配息率4.54％

黃仁勳感人演說！喊「缺南韓網咖，就沒輝達」　攜手韓企打造AI強國

嘉義大林小旗艦計畫　實踐社區共好理念

中國氣象局急發「暴雪」預警　居民哀嚎：美是真的，冷更是真的

李洋、李遠合作首發！挑戰任務青春動滋券、文化幣雙重加碼送

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

社會熱門新聞

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

即／1屍2命！30多歲孕媽突氣喘　搶救2小時仍不治

台中女友潑酸毀容案　判刑8年8月定讞

台鐵深夜死傷事故！鶯歌至桃園雙向延誤

新竹市驚傳路面地層下陷！多棟房屋傾斜　住戶驚逃：以為要塌了

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

即／女失聯近月！破門驚見滿地屍水...蛆蟲到處爬

「恐怖3號房」噁心畫面曝　廁所疊60菸盒釀火災

女房客吃宵夜睡著！遭房東代理人伸狼爪

高雄男「車禍變植物人」躺療養院！老婆狂生3子女

放縱3犬狂吠咬人　法官判決惡飼主強制搬遷

短褲妹深夜炸街慘了　全車囂張「配備」曝光

驚悚瞬間！女駕駛「無照酒駕」載5未成年自撞釀6傷

名會計師偕妻聚餐竟爆撿屍　正妹OL醒知真相崩潰

更多熱門

相關新聞

唯一KPOP歌手！天王GD為APEC表演「同台黃仁勳」　週末奔台唱大巨蛋

唯一KPOP歌手！天王GD為APEC表演「同台黃仁勳」　週末奔台唱大巨蛋

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月31日、11月1日於南韓登場，天團防彈少年團隊長RM於29日先以全英文演講為活動預熱，現場各國經濟大佬到場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳前往參與盛會，韓媒31日更證實，天王GD（G-DRAGON）預計為活動帶來表演。

Travis Scott演唱會派對名單超大咖

Travis Scott演唱會派對名單超大咖

「金宇彬式寵粉」讓人驚掉下巴！

「金宇彬式寵粉」讓人驚掉下巴！

浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

周杰倫太會演！張立東被拱假扮方順吉

周杰倫太會演！張立東被拱假扮方順吉

關鍵字：

黃牛票周杰倫GD劉旻岳張依萍搶票程式文化創意產業發展法運動產業發展條例

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面