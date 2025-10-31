快訊／爆乳黃牛夫妻海削4千萬重出江湖　狂掃GD演唱會遭拘提

記者劉昌松／台北報導

全台最大黃牛票夫妻檔劉旻岳、張依萍，今年初才因勾結工程師搶票，靠周杰倫演唱會等黃牛票大撈4000萬元，被起訴求處各7年有期徒刑，案件仍在法院審理中，劉、張又趁韓流天王GD權志龍來台演唱的機會，重操舊業，台北地檢署指揮刑事局展開搜索，並將劉、張以及林姓助理拘提到案。

▲全台最大黃牛劉旻岳夫妻再次落網。（圖／記者劉昌松攝）

劉旻岳、張依萍夫妻檔從2016年起，靠轉售、代購演唱會或運動賽事的黃牛票業務為業，後來市場需求日趨龐大，結合境外工程師組織搶票集團，用蒐集或虛構的身分，到售票網站註冊會員，等熱門場次一開賣，就以搶票程式同步展開搶票，因為消費者下訂預購達成率高，劉、張設立的臉書粉絲團還有超過5萬名粉絲追蹤。

▲張依萍被移送北檢時全身包得緊緊 。（圖／記者劉昌松攝）

2024年10月間，因周杰倫演唱會一票難求，引爆民怨，檢警循線到桃園五星級飯店拘提過著奢華生活的劉旻岳和張依萍夫妻，身材傲人的張依萍訊後獲得20萬元交保，劉旻岳則被檢察官聲押禁見獲准，成為黃牛票被告遭羈押的首例。

北檢在2025年2月依《文化創意產業發展法》、《運動產業發展條例》等罪起訴11名搶票集團成員，並請求對劉旻岳、張依萍各判處7年以上徒刑，法院審理後，裁定讓原本在押的劉旻岳以70萬元交保，當時劉旻岳得知可以回家了，還激動地當庭放聲大哭，沒想到事隔不到半年，夫妻檔又因黃牛票遭逮。