社會 社會焦點 保障人權

「借竅驅魔」虐打信徒致1死1瞎13傷！邪教首腦林欣月判決出爐

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，因女信徒不服從她的指示，質疑她的權威，令幹部腳踹被害人。（圖／台中地檢署提供）

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，一審判5年7月。（圖／台中地檢署提供）

記者許權毅、潘鳳威／台中報導

台中女子林欣月自稱「聖母」，於2014年創辦邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」，她假借宗教名義控制信徒心靈，只要信徒不服從指示，便以「借竅驅魔」為由，命令幹部凌虐信徒，造成信徒1死1瞎13傷。台中地檢署將林欣月等10人依傷害致死及違反組織犯罪防制條例等罪起訴。台中地方法院今(30)日一審宣判，判處林欣月5年7月有期徒刑，其餘9名幹部分別判刑1年4月至5年10月，全案仍可上訴。

▲女信徒不服從林欣月的指示，懲罰信徒罰跪。

▲女信徒不服從林欣月的指示，就會遭懲罰。

67歲的林欣月本名為林昭治，2014年起陸續在台中、南投、廣西南寧等3地設置道場，吸收未成年人脫離家庭，並向信徒收取道務基金、報恩金、敬師金等費用，組織內設有長老、副長老、道長、堂主、道師、三才等各階級的幹部，林以「借竅驅魔」為藉口，並稱神佛附身「三才」身上，讓「三才」等幹部成為她的打手，教訓不服從指令或是想脫離的信眾。

2019年3月1日在大陸廣西省南寧市道場內，一名擔任「三才」的26歲方姓女幹部，因不聽林欣月指示留宿道場、私自外宿，遭林欣月痛罵「野心很大」、「慾望熾盛想當女王」，以「借竅驅魔」為由要她在地上躺平，並指使許姓女信徒、林姓女幹部用腳踩踏她的腹部，導致方女肝臟破裂慘死，林女等人擔心東窗事發連夜逃回台灣。

同年5月，80歲張姓女信徒因在南投道場質疑林欣月偏離正道，林為了教訓張女準備將她帶到廣西南寧道場凌虐，並要求張女辦理護照及台胞證，惟張女不從，林欣月便以不服從仙佛、聖師的指令為由，命許女等人戳瞎張女雙眼。另外許女等人還涉嫌持軟棒、塑膠水管打傷13名信徒，其中包括6名兒童。

▲女信徒因不服從林欣月的指示，質疑她的權威，被幹部打傷戳瞎雙目失明。

▲女信徒因不服從林欣月的指示，質疑她的權威，被幹部打傷戳瞎雙目。

台中地檢署接獲陳情後立即組成專案小組，2019年9月搜索南投、台中等處道場與林欣月住處，拘提林欣月等多人，並救出多名受虐信眾，年齡從2歲到80歲不等。不過，林欣月否認教唆屬下打傷被害人，辯稱那是仙佛借竅，與她無關。而打人的「三才」林女及許女均辯稱是被借竅附身，當下無個人意識、傷人犯意。檢方依傷害致死及組織犯罪罪起訴林欣月等10人。事後林欣月羈押至2020年12月9日屆滿，礙於速審法規定無法再押，法院以100萬元交保停押。

台中地方法院今日上午一審宣判，林欣月因涉犯傷害致死等罪被判刑5年7月；其9名幹部則分別被判刑1年4月至5年10月，全案仍可上訴。

另在本案審理期間，林欣月旗下「總道長」余姓女子等幹部，曾在台中市大里區重啟爐灶，但在2023年被控持拍痧板打死35歲游姓女道友，余女等6人還曾前往南部躲藏，遭檢方依傷害致死等罪起訴。

法官審理指出，游女平時就會使用拍痧板自行拍打，也會請他人協助，無法排除死者是主動要求理療或拍打。此外，被告6人與死者相識多年，年紀相仿，互動如姊妹般和睦，沒有嫌隙。法官認為，缺乏足夠證據顯示被告對死者心生不滿或有教訓動機，依刑事訴訟法無罪推定、嚴格證明之證據法則，不能以臆測方式認定被告等人構成犯罪，因此將6人全部判決無罪，目前上訴二審中。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

