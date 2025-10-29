　
國際

砸160萬搭豪華郵輪！　80歲婦「遭丟包荒島慘死」沒人發現

▲▼ 珊瑚探險公司（Coral Expeditions）旗下「珊瑚冒險家號」（Coral Adventurer）郵輪。（圖／翻攝自珊瑚探險官網）

▲ 死者疑似被「珊瑚冒險家號」郵輪丟包。（圖／翻攝自珊瑚探險官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲發生一起離譜事件，一名80歲老婦花費8萬澳幣（約新台幣162萬元）參加60天環澳豪華郵輪行程，未料在第一站大堡礁知名景點蜥蜴島（Lizard Island）下船自由活動後，疑似遭郵輪遺留在這座荒島上逾一天，被發現時已經身亡。

《每日郵報》報導，調查指出這名老婦搭乘珊瑚探險公司（Coral Expeditions）旗下「珊瑚冒險家號」（Coral Adventurer）郵輪，24日下午從凱恩斯出發，隔天停靠於昆士蘭州遠北海岸外的蜥蜴島附近，乘客可搭小船登島健行或浮潛，而這名老婦選擇挑戰島上最高的庫克瞭望峰（Cook's Look）登山步道，但在回程中迷路。

目擊者透露，死者原先和其他遊客一起爬山，但在下山途中脫隊迷路。其他團員繼續前進並登船，後來才發現她不在船上。另有消息指出，她疑似從懸崖上墜落。

事件曝光後引發外界質疑延誤搜救，附近遊艇船主艾里斯（Traci Ayris）和男友馬修當時就在蜥蜴島附近下錨，全程監聽無線電通訊內容。艾里斯指出，「他們清點了浮潛的人數，但似乎沒有清點島上其他遊客人數」，最後一批團員上船後「很快就開走了」。

這名女遊客直到25日晚間才被通報失蹤，珊瑚冒險家號當晚掉頭開回蜥蜴島，26日凌晨2時抵達。搜救直升機約從午夜開始空中搜索，還有7名船員持手電筒上岸加入山區搜救行動，直到凌晨3時暫停，天亮後重新開始。

艾里斯描述，天亮後直升機直接飛往死者最後被目擊的地點，盤旋後直接飛向機場跑道，「當時我們就知道找到她了，沒有其他動靜代表她已經死亡」，遺體直到下午4時以前才被空運下山。

郵輪專家塔索內（Adrian Tassone）質疑，「正常的郵輪公司會清楚知道誰在船上、誰不在船上，如果報導屬實，這名女子被遺留在島上，我真的不懂這是怎麼發生的。」他稱業者大多都有嚴格的點名制度，尤其這艘船最多僅可載120名乘客，「我很難理解為什麼沒有點名。」

珊瑚探險執行長菲爾德（Mark Fifield）則回應，「船員已通報當局有女性失蹤，隨即展開海陸搜救行動」，「我們對此深感遺憾，正全力支持死者家屬」，也正與昆士蘭州警方密切合作調查。

