快訊／今晨18.5℃！　4縣市大雨特報

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

基北北宜大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的18.5度。氣象署預報員林定宜表示，今日東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區下雨時間較長；周六到下周二下波東北季風影響，強度可能比這波略強。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣



氣象署今天清晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日宜蘭、基隆北海岸、大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區下雨時間較長，宜蘭有局部大雨機率，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢機率，桃園以北、花東、恆春半島、竹苗山區的降雨則較為局部而短暫，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，今晨最低溫出現在新北市石碇的18.5度，今日桃園以南、宜蘭溫度19-25度，其他地區低溫20-24度，竹苗、花東高溫20-29度，台中以南高溫可到31-32度。

林定宜表示，周四東北季風減弱，水氣稍減少，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨；周五東北季風增強，北部、宜蘭有局部短暫雨，花東有零星短暫雨。

林定宜提到，周六到下周二東北季風影響，強度可能比這波略強，低溫預估可能19度以下；周六基隆北海岸、宜花、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東、竹苗山區、恆春半島有零星短暫雨，午後南部、中部山區有零星短暫陣雨。

林定宜說，周日到下周二水氣可能更多，北部、宜花有短暫雨，台東、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。