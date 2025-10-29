　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今晨18.5℃！　4縣市大雨特報

（圖／氣象署）

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

基北北宜大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的18.5度。氣象署預報員林定宜表示，今日東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區下雨時間較長；周六到下周二下波東北季風影響，強度可能比這波略強。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署今天清晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日宜蘭、基隆北海岸、大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區下雨時間較長，宜蘭有局部大雨機率，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢機率，桃園以北、花東、恆春半島、竹苗山區的降雨則較為局部而短暫，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜說，今晨最低溫出現在新北市石碇的18.5度，今日桃園以南、宜蘭溫度19-25度，其他地區低溫20-24度，竹苗、花東高溫20-29度，台中以南高溫可到31-32度。

林定宜表示，周四東北季風減弱，水氣稍減少，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨；周五東北季風增強，北部、宜蘭有局部短暫雨，花東有零星短暫雨。

林定宜提到，周六到下周二東北季風影響，強度可能比這波略強，低溫預估可能19度以下；周六基隆北海岸、宜花、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東、竹苗山區、恆春半島有零星短暫雨，午後南部、中部山區有零星短暫陣雨。

林定宜說，周日到下周二水氣可能更多，北部、宜花有短暫雨，台東、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
豬瘟疑雲！中市府深夜回應中央6質疑　「9月未獲異常警示
唐振剛自首閃兵！　黃鐙輝嘆：年輕難免有僥倖心態
開出威力彩2億！老闆拜完太子爺「左眼狂跳」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／今晨18.5℃！　4縣市大雨特報

她吃腸胃藥「月經晚到一個月」！醫曝原因　點名3類人務必密切追蹤

快訊／雨還沒完　4縣市再發「紅爆大雨」8級強風冷逼1字頭

你一週做幾次家事？做家事的男性和女性大腦衰退更慢

2025最幸福國家丹麥又上榜　必學7個簡單Hygge風幸福小儀式

普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

以為是感冒！2歲童燒到「腳變麵龜還血輪眼」　竟是川崎病惹禍

牧場員工被車壓斷14根肋骨　醫師「兩階段鋼骨重建」救回一命

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　婦產科醫打臉

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

快訊／今晨18.5℃！　4縣市大雨特報

她吃腸胃藥「月經晚到一個月」！醫曝原因　點名3類人務必密切追蹤

快訊／雨還沒完　4縣市再發「紅爆大雨」8級強風冷逼1字頭

你一週做幾次家事？做家事的男性和女性大腦衰退更慢

2025最幸福國家丹麥又上榜　必學7個簡單Hygge風幸福小儀式

普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

以為是感冒！2歲童燒到「腳變麵龜還血輪眼」　竟是川崎病惹禍

牧場員工被車壓斷14根肋骨　醫師「兩階段鋼骨重建」救回一命

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　婦產科醫打臉

NOKIA回來了！　輝達砸10億美元入股打造6G平台

蘋果、微軟市值攻破4兆美元！美3大指數創新高　輝達漲近5％

黃仁勳：輝達攜手美能源部　打造7座AI超級電腦

快訊／今晨18.5℃！　4縣市大雨特報

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

Lenovo參戰FIFAe 2025　 Legion 系列設備全方位支援

她吃腸胃藥「月經晚到一個月」！醫曝原因　點名3類人務必密切追蹤

「美國隊長」克里斯伊凡當爸了！ 　寵妻「愛女冠雙姓」寶寶名字藏愛意

台灣砸2467億買66架F-16V「零交機」！國防部曝主因：與美協調中

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

生活熱門新聞

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

門票只要30塊！他大推台北「1景點」爆共鳴

25歲美甲師殞命　友慟：她堅強又充滿企圖心

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　醫打臉

北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

她吃腸胃藥月經晚到一個月　醫曝原因

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

做家事的男性和女性大腦衰退更慢

男童上廁所不專心　照X光「屎塞到胸部」

桃機第三跑道延至2032年完工　「600多戶尚未搬遷」延宕23個月

更多熱門

相關新聞

快訊／4縣市大雨特報　下到深夜

快訊／4縣市大雨特報　下到深夜

受東北季風影響，中央氣象署針對宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區發布大雨特報。氣象署提醒，前述區域有局部大雨發生的機率，受連日降雨影響，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

可能有雙颱！　最新預測曝

可能有雙颱！　最新預測曝

今雨擴大！　「下最大」地區曝

今雨擴大！　「下最大」地區曝

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

豬瘟疑雲　中市府深夜回應6大質疑

即／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空

即／詭異車禍死者刀傷亡排除他殺

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

峮峮缺席《飢餓》遭轟！發聲曝原因

門票只要30塊！他大推台北「1景點」爆共鳴

獨／信義豪宅雙屍穿著曝　手機解鎖查奪命人

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面