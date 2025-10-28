　
國際

求醫13次！醫稱太年輕不會罹癌　女「腹痛拖2年」才知已腸癌3期

妲納的出血和腹痛一直沒有停止，但醫生卻不採信。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

英國一名年輕女子因腹痛、下背痛及糞便帶血多次就醫，卻被醫師以「太年輕不可能得癌症」為由連續駁回達13次，直到病情惡化才終於確診為第三期腸癌。

綜合外媒報導，這名女子是來自英國西密德蘭郡的妲納（Milli Tanner）。她在2021年僅19歲時首次向家庭醫師求診，主訴腹部疼痛、下背痛與血便。然而，在接下來長達2年多的時間裡，她被醫師重複告知只是「痔瘡、腸躁症或月經問題」，甚至有人懷疑她只是「前一晚喝太多酒」，導致腸胃受刺激。

妲納回憶「醫師說可能是喝太多酒造成的胃部不適，但我的出血和腹痛一直沒有停止。」她表示，即使她向醫師出示自己排便時「血塊填滿整個馬桶」的照片，仍未被重視。

在一次前往急診室就診時，妲納要求第二意見，醫師卻回來說，「我問過另一家醫院，妳太年輕，不可能得癌症。」為了查明病因，她自行上網購買了糞便免疫化學測試套組檢查，結果呈陽性，顯示糞便中含有血液。她帶著結果回到家庭醫師處，但又被告知要等上60週才有結腸鏡檢查名額。妲納說，「他們照NHS（英國國民保健署）規定來，因為我年紀太小，不能列為緊急個案，直到醫師自己再做一次FIT檢查呈陽性，才肯加快。」

2023年11月，妲納終於在緊急結腸鏡檢查中確診腸癌。她說，「我在螢幕上立刻看到那個腫塊，問醫師那是什麼。醫師回答，『那是腫瘤。』我問，『是癌症嗎？』她說，『對不起，是的。』」確診時，癌症已擴散至淋巴結，屬於第三期。她之後接受化療、放射治療及手術，並被裝上永久性腸造口。

由於治療恐影響生育能力，她事先取卵保存。妲納目前的掃描結果顯示未再出現癌症跡象，但因治療導致提早進入絕經狀態。她感嘆，「我一共跑了超過20次醫療院所，包括13次家庭醫師和1次急診，過程極度痛苦。我一直想當媽媽，得知可能不孕真的令人心碎。我想提醒大家，你最了解自己的身體，覺得不對就要堅持追查。」

青少年癌症信託基金會（Teenage Cancer Trust）服務總監哈丁（Amy Harding）指出，妲納的經歷雖極端，但並非孤例。她表示，許多年輕患者在確診過程中遭遇長期延誤與心理創傷，呼籲英格蘭的《全國癌症計畫》應加入具體措施，讓基層醫師學會辨識年輕族群的癌症徵兆，「癌症雖在年輕人中罕見，但不該因年齡而被排除診斷選項。」根據英國癌症研究中心（Cancer Research UK）資料，自1990年代以來，13至24歲年輕族群的腸癌發生率上升了74%。

英國衛生與社會照護部（Department of Health and Social Care）表示，對妲納一事「深表同情」，並指出政府已推出「傑斯法則（Jess’s Rule）」，要求家庭醫師若患者症狀惡化或3次就診仍無明確診斷，必須重新評估病情。發言人補充說，政府正在擴增社區診斷中心，提供夜間與週末時段，以縮短癌症檢查等候時間；今年已有比去年多13.5萬名病患能在期限內完成癌症診斷或排除。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

