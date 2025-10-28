網紅買機票被詐後續！　iwoFly願意賠錢要求影片下架

▲網紅「老爸」遭第三方平台「iwoFly」詐騙。（圖／翻攝自臉書／我是老爸，我不要當爸！）

記者葉國吏／綜合報導

擁有82萬粉絲的知名網紅「我是老爸，我不要當爸」頻道的創作者老爸，日前分享透過Skyscanner機票比價網站卻意外被詐騙的影片，引發網友討論。豈料還有後續，因為iwoFly網站聯繫上他，表示會退款並希望他下架影片。

老爸影片中表示，因為透過比價網站發現，iwoFly票價竟比航空公司官網便宜約2000元，便果斷下單。起初一切順利，成功辦理報到和行李托運，可就在準備登機時，卻被航空公司地勤攔下，告知該平台「有問題」，無法完成登機。迫於無奈，他只好另購新票，並錄製影片提醒大家購票最好選擇官方網站或知名平台。

事後，老爸進一步研究了iwoFly網站，發現其評價普遍偏低，客服反應緩慢，且改票和退票的流程非常麻煩。他分析這類平台可能利用消費者的信用卡資料，轉用他人的卡購買機票，讓他擔憂自己的卡號也可能已外洩。老爸透露，儘管他沒主動要求退款，影片發布後，iwoFly竟主動聯繫他，希望他刪除影片，並承諾退款及賠償損失，但他尚未回覆，並表示若收到退款將捐作公益。

網友對此事件反應熱烈，留言表示感謝老爸揭露不良平台，並支持他拒絕下架影片。一些網友認為，該平台只因老爸是名人而願意賠償，普通人可能不會有相同待遇。大家呼籲提高警惕，避免成為下一個受害者，並警告其他人遠離這類網站，以免遭受損失。