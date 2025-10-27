8歲、12歲姊妹遭猥褻125次！為保護同母異父2妹妹...勇揭變態繼父

▲北部一對姊妹夜裡忍3年不敢吭聲，繼父伸鹹豬手遭判刑6年8月。（示意圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名噁心男子，長期對2名繼女伸出狼爪，趁她們入睡時伸手摸胸、撫下體，長達2年多共146次，甚至在最後一晚被害人驚醒質問，他竟還要對方「小聲一點」，繼續撫摸。法院審理後，依乘機猥褻、強制猥褻等罪判處多罪併罰，合併應執行6年8月徒刑，全案可上訴。

2016年起，繼父趁年僅8歲的「妹妹」熟睡時伸手猥褻胸部、下體，每週1次，長達125次；2018年12歲的「姊姊」搬來同住後，也遭同樣對待共21次。

2019年2月18日深夜，被告再次趁姊妹倆熟睡時伸出狼爪，先對姊姊下手，再轉向妹妹。妹妹驚醒質問「你在幹嘛」，他竟冷回「噓，小聲一點」，還繼續撫摸，直到妹妹翻身才停手。

然而，繼父於2019年2月19日因前案妨害性自主罪入監服刑後，與姊妹倆的母親感情漸行漸遠。2020年2月，女方提出離婚，繼父表示只想爭取2人婚後所生的2名女兒，不想爭取小兒子監護權。

然而，妹妹因擔心年幼的2位繼妹未來也會遭到相同侵害，終於鼓起勇氣向胞姊傾訴長年被猥褻的過程。胞姊聽後也坦承自己同樣受害，2人商量後，由胞姊於 2020年9月間向母親說出實情，並還親手繪製房內睡位圖，重現犯案情境。

母親聽聞後震驚不已，隔日立即向社工報案，社工依法啟動兒少保護通報程序，警方循線展開調查，整起長期性侵案才正式曝光。

噁心繼父挨告後辯稱，姊妹倆的母親因爭奪監護權教唆誣指，但法官查明，母親是在提離婚後才得知性侵情節，且在報案隔日仍與被告簽下離婚協議，並由被告一方實際照顧年幼女兒，法官認為此說毫無根據，不予採信。

然而，經函請台大醫院鑑定，報告指出姊妹倆均有創傷後壓力症候群（PTSD），妹妹甚至出現特定畏懼症，且症狀與遭侵害事件具明確因果關係。

法官痛批，被告身為繼父，不但沒有保護責任，反而多年伸出鹹豬手侵害2名女童，「罔顧倫常」，造成孩子長期心理創傷，必須嚴懲，並依《刑法》乘機猥褻罪、《刑法》224-1強制猥褻罪、《兒少法》112條加重刑責，對多起猥褻行為分論併罰，合併應執行刑6年8月。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。