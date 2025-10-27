快訊／蕭景田涉買票案一審無罪　士檢不服今聲明上訴

▲國民黨前中常委蕭景田等27人一審獲判無罪，檢方提上訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前國民黨中常委蕭景田，與北投區黨部執行長曾繁川，遭控在2022年九合一選舉前，先後前往士林、北投多名里長候選人住處拜訪，並交付裝有林杏兒競選文宣及現金1萬元的信封袋，涉賄金額共計新台幣11萬元遭起訴，一審上月宣判27人無罪。對此，士檢今（27）日表示將提起上訴。

士檢表示，檢察官在收受判決書後，認為法院對於證據採認與法律適用有疑義，依法依《刑事訴訟法》第344條第1項、第361條第3項及第1項規定，已於今正式先行聲明上訴，後續將依法補提具體上訴理由書，請上級法院依法審酌。

依刑事訴訟程序，全案將移高等法院審理。若二審法院認為原審認事用法有誤，可能撤銷原判決並改判或發回更審；若認同一審判決，則無罪判決將確定。

起訴書指出，2022年九合一大選期間，共16人涉收受蕭景田、曾繁川所發放6000至1萬元現金，協助替當時選情告急的議員候選人林杏兒拉票。承辦檢察官認定此與先前蕭遭起訴犯行相互牽連，遂追加起訴；另有8名候選人因證據不足獲不起訴。

被起訴名單包括北投區永欣里潘萬生、吉利里劉序剛、稻香里張義博、泉源里陳志成、永明里何麗玲、榮華里何漢清、湖山里李秋霞、振華里郭崇儀、中和里黃景煌、秀山里陳壽彭、清江里李秉廉；士林區福德里楊錦宗、天和里莊福來、東山里陳文賢、三玉里羅志傑及蘭雅里萬天榮，其中多數為現任里長。

上月25日士林地院審理後認，卷證最多僅能證明部分里長確有收下現金，且選舉期間政黨或黨內人士「贊助」里長競選經費並不罕見，難以直接推論為賄選。

法院指出，蕭景田身為國民黨中常委，在地方經營事業，贊助同黨里長屬合理情境。至於拜訪過程中表達「支持林杏兒」與發放文宣，性質更接近一般政黨動員下的「拉票」、「催票」，與以金錢對價交換選票的買票行為有別。

此外，部分被告本就屬於林杏兒的責任里，理應為同黨候選人助選，檢方主張的「行賄必要性」難以成立。綜合判斷，蕭景田、曾繁川及其餘25名被告均獲無罪。

