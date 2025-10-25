　
川普訪亞洲！　彭博：將簽礦產協議「加強施壓習近平」

▲▼川普於美東時間24日登上專機空軍一號，準備從華府出訪亞洲。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普登上空軍一號，準備從華府出訪亞洲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普24日從白宮動身，將出訪馬來西亞、日本及南韓3國。官員透露，川普此行將尋求與貿易夥伴簽署經濟協議及重要礦產協議，以求在30日與中國國家主席習近平的重要會晤以前累積談判籌碼，加強對北京施壓。

《彭博》據美國政府高層透露，川普將尋求與亞洲貿易夥伴的經濟合作，特別聚焦於關鍵礦產供應鏈重組。他啟程前官員向媒體簡報，這些協議將有助開發區域資源，建構更穩定的產業供應網絡，同時促進全球經濟成長，並吸引對美投資。

川普將前往馬來西亞參加東南亞國協峰會，隨後前往日本，再赴南韓出席亞太經合會（APEC）峰會。預定於30日在釜山舉行的「川習會」備受矚目，被視為化解兩國貿易摩擦的重要轉機。

中國對稀土供應鏈的控制一直是習近平在貿易戰中的重要籌碼，由於稀土對科技、國防、能源產業是不可或缺的戰略物資，北京近期也祭出更嚴厲的稀土出口管制措施，以回應華府制裁。

川普政府對此強硬回擊，川普警告若不取消限制，11月1日起將對中國商品課徵100%懲罰性關稅。他也正積極尋求替代供應來源，本周與澳洲總理艾班尼斯簽署關鍵礦產合作協定，價值高達85億美元。

為提升談判地位，川普政府24日更宣布啟動調查，檢視中國是否確實履行2020年簽署的第一階段貿易協議條款。

除稀土以外，川習會預料也將討論多項關鍵議題。美方盼能說服中國恢復採購美國大豆，加強打擊芬太尼走私活動，也可能要求北京對俄國總統普丁施壓，促使烏克蘭戰爭早日落幕。雙方也將評估是否延續11月到期的關稅緩衝期。

川習會登場前，川普將分別與日本首相高市早苗、南韓總統李在明舉行雙邊會談。首爾方面則希望透過此次機會，與華府敲定降低關稅的貿易投資協定。

10/24 全台詐欺最新數據

452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

