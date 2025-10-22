偷狗勒頸吊樹頭活活打死棄屍公園　冷血男再偷貓拖虐下場出爐

▲新北淡水胡姓男子偷狗吊掛打死又拖貓，士院判刑1年罰30萬。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水區1名胡姓男子今年8月竊走民眾飼養的黑狗，5天後將狗勒頸吊掛在公園燈桿旁，以拳打腳踢方式施暴，造成狗隻窒息死亡；不到2週，他又偷走1隻家貓，綁住脖子、掛上重物拖行。士林法院依竊盜罪、任意宰殺動物罪及毀損罪，合併判處他有期徒刑1年，併科罰金30萬元，全案可上訴。

判決指出，61歲胡男居無定所，他於8月19日晚間竊取李姓飼主養的黑狗，並於8月24日凌晨將狗帶到公園，以繩勒頸吊掛在燈桿旁後拳打腳踢，導致狗窒息死亡。9月2日凌晨，他又在某餐廳後方偷走高姓男子飼養的家貓，用尼龍繩綁住脖子並掛上重物拖行。

清晨6時50分，林姓路人發現異狀，上前剪斷尼龍繩並報警處理，貓才撿回一命，但右前腳擦傷。胡男在警詢中坦承竊盜、任意宰殺動物及毀損等犯行，並於庭上認罪。

▼胡男在濱江街公園虐打黑狗被民眾拍下 。（資料圖／翻攝Threads animalhelp0101）

法官指出，動物亦屬生命，保護動物是現代社會的重要價值之一，胡男2次竊取寵物，無理斷去飼主與寵物的情感連結，更無視黑狗與家貓的生命靈性，以勒頸方式虐待。黑狗因此死亡，家貓則因路人及時施救才倖免於難。

法院審酌，被告有多起竊盜前科，今年3月才出獄，短時間內再犯，素行不佳，即便事後坦承並獲飼主家屬原諒，仍不宜輕縱。依刑法竊盜罪、毀損罪及動物保護法第25條任意宰殺動物罪，合併判處胡男應執行有期徒刑1年，並科罰金30萬元。