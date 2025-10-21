　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／王大陸閃兵案「第3波搜索」！修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

▲▼藝人閃兵案，陳柏霖、修杰楷。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼藝人閃兵案，陳柏霖、修杰楷遭拘提到案。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陸運陞、陳以昇、戴若涵／新北報導

藝人王大陸2月間爆出閃兵，案情持續延燒，檢警5月展開第二波搜索，包括王大陸、陳零九、「棒棒堂」威廉、陳大天、大根、「棒棒堂」李銓等人均遭檢方拘提到案，10月檢警再展開第三波搜索行動，其中知名藝人修杰楷、陳柏霖均遭拘提到案說明。

▲▼藝人閃兵案，陳柏霖、修杰楷。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，繼王大陸爆出砸重金閃兵後，新北檢陸續追查出陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石等9名藝人也涉嫌逃避兵役，經新北地檢署偵訊後，全被諭知交保，金額以威廉50萬最高，其次為陳零九30萬、陳向熙（Teddy）和吳致任（阿虎）28萬、陳道賢（小蝦陳大天）25萬，黃亮鈞（大根）和陳信維20萬，李九慕（李銓）和黃博石15萬，而交保金額高低，主要和涉案情節及到案後的態度有關。

新北市刑大、永和分局21日清晨兵分多路，前往台北市、新北市、桃園市及台中市逮人，名單中驚見以暖男形象有「大仁哥」稱號的陳柏霖，以及曾在2016年擔服替代役，並獲選「替代役反毒代言人」的修杰楷，都遭到檢警拘提。

警方陸續將陳柏霖、修杰楷2人拘提後，目前已帶往警局偵訊，將針對如何接觸到協助閃兵的陳姓主嫌，以及閃兵方式、價格等等內容進行詢問。新北地檢署檢察官全程在場，待筆錄結束將隨案移送新北地檢署。而另傳出還有3名男子團體藝人涉案，目前警方仍在拘提中。

10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表

