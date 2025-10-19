高鐵嘉義站送大車票　40弱勢孩童探訪高鐵探索館

▲高鐵嘉義站助弱勢童圓夢，快樂探索學習 。（圖／高鐵嘉義站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

高鐵嘉義站深耕地方、關懷弱勢家庭兒童，18日協助中華全齡教育協會承辦嘉義市政府「兒少社區支持服務計畫」的「柑仔小學堂」40位兒童及師長們，前往「台灣高鐵探索館」參觀。出發前，高鐵嘉義站特別送上象徵性的大車票，祝福這些需要幫助的孩子們能在旅程中，不僅開拓視野更發掘人生無限的可能。

負責承辦此行的翁紫銘理事長表示，在與學童互動過程中，發現許多孩子對高鐵充滿好奇，卻因為外在各種條件的限制下，很少有機會能搭乘高鐵。對孩子而言，高鐵不僅是快速便捷的交通工具，更象徵著一個旅遊的夢想，特別感謝台灣高鐵的大力支持，讓孩子們擁有這次難忘且富含教育意義的旅程。

學童此行前往桃園「高鐵探索館」，透過專業導覽與有趣的互動展示，讓孩子們深入瞭解高鐵興建的歷史，以及沿線各項安全運作的機制、貼心服務背後的秘訣。更透過館內豐富的珍藏，讓孩子們體會高鐵對投入文物保存的用心。孩子不僅可以參觀豐富的鐵道文物展示，更可以透過1:1駕駛艙模型，體驗擔任高鐵駕駛的真實快感，寓教於樂的行程，讓孩子們開心的不斷探索、學習。

高鐵嘉義站朱立中站長表示，希望從這段嘉義往返桃園的旅程，不僅讓孩子們體驗高鐵的便捷，更透過參觀高鐵探索館，從真實接觸中獲取鐵道知識，同時感受外界對他們的關心，帶來正向力量。未來高鐵公司將繼續秉持回饋社會理念，讓愛傳遞至社會每一個角落。