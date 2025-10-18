安全帽扣好！寶桑警宣導交通安全與防詐觀念　守護民眾平安出行

▲寶桑警宣導交通安全與識詐提醒。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升民眾交通安全意識並防範新興詐騙手法，台東警察分局寶桑派出所員警日前前往濟公堂，利用信眾聚集時機，結合交通與防詐宣導，將安全觀念深入社區，落實警民合作、共同守護治安的目標。

宣導活動中，員警特別提醒民眾行經路口務必減速慢行，遵守號誌與標線指示，騎乘機車時應確實配戴安全帽，並選擇全罩式或可覆蓋下巴的帽款以提升防護力。帽帶鬆緊也應調整適當、扣緊固定，避免事故發生時安全帽脫落。警方同時呼籲駕駛人切勿超速、闖紅燈或搶快通行，與行人互相禮讓，攜手營造友善安全的交通環境。

除交通議題外，警方也針對近期假冒「普發一萬元補助」的新型詐騙手法進行重點提醒。員警指出，詐騙集團常假借政府名義，以簡訊或社群連結誘導民眾點擊偽造網站，藉此竊取個資與銀行帳號。警方再次強調，政府不會以簡訊連結通知補助領取，如接獲可疑訊息，務必提高警覺、勿點連結、勿提供資料，可撥打165反詐騙專線查證。

台東警察分局表示，警方珍惜每一次與民眾面對面的宣導機會，持續推動交通安全與防詐知識的宣導，希望透過不間斷的互動與提醒，讓安全意識深植人心，打造「全民防詐、平安用路」的安全環境。