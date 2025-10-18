川普：對中100%關稅不排除提早加徵　與習近平韓國會面

▲美國總統川普（Donald Trump）、中國國家領導人習近平。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美中貿易爭端因稀土出口限制再度升溫。美國總統川普（Donald Trump）透露，他預計在幾週內與中國國家主席習近平於韓國會晤。川普強調，關稅政策讓美方站在有利位置，並表示若有必要，將提前對中方商品加徵100%關稅。

中國日前宣布對稀土出口進行大範圍管控，可能對美國的國防、科技及多項關鍵產業造成影響。在此背景下，川普雖然揚言以關稅措施反擊，但隨後表態希望緩和局勢。據了解，美中雙方皆有意尋求暫時平息目前的貿易紛爭，為未來的協議鋪平道路。

在回應媒體關於貿易談判進展的提問時，川普透露，他和習近平的會面計畫並未改變，雙方仍保持良好互動。他強調，關稅議題讓美國掌握了更多主導權，並表示中方希望達成協議，美方也正朝著雙贏的方向努力，期待促成一個有益於兩國的結果。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也出席了當天的記者會，他提到，美中領導人彼此尊重，並透露自己將與中國副總理何立峰通電話，商討下週在馬來西亞會面的細節，為川習會提前做好準備。而根據韓國媒體報導，川普預計10月29日抵達韓國，習近平則將在之後出席APEC領袖會議，兩人可能趁機在10月30日展開重要會談。