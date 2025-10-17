央廣五星旗事件延燒　顏若芳爆涉案廠商高層在中國開公司

▲台北市議員顏若芳 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

中央廣播電台日前發生官方網站遭駭入放中國五星旗事件，檢調已立案調查，涉案人除了央廣內部岳姓主管、吳姓網路管理人員外，還有委外廠商的黃姓轄員。北市議員顏若芳今（17日）質詢時揭露廠商為「創蹟數位科技有限公司」，更驚爆該廠商負責人、董事在中國都有開公司，質疑廠商恐有遭中國實質影響之虞。

顏若芳表示，昨日在北市議會財建委員會談及央廣五星旗駭客案廠商曾承包北市文化局、建管處標案，且於107、108、109、112年共取得北市5件標案，經她比對文化局及建管處逾1200筆決標標案後，唯一符合條件的廠商就是「創蹟數位科技有限公司」。

建管處長虞積學證實，央廣案涉案廠商確實是創蹟數位。顏若芳指出，創蹟數位的臉書粉專也曾自行揭露央廣英文網站為該公司作品，另依央廣決算書，也證實創蹟即是承包113年度Rti（央廣）全球資訊網及行動應用程式重建暨資料移轉資訊服務採購案的廠商。

顏若芳說，經了解，創蹟除了在2018年到2023年得標文化局、建管處、北美館共計5個標案外，在更早至2012年時曾得標過產業局跟動保處的網站維護、APP擴充計畫等。

顏若芳說，創蹟的負責人和唯一一席董事，雙雙都有在中國開公司，張姓負責人於2019年在中國成立「龍天星科技」、涂姓董事則於2022年在中國成立「維凱數據」。

顏若芳加碼爆料，其中涂姓董事設立的維凱數據，曾於2022年創立「兩岸青年五城創業聯盟」，而在聯盟成立的新聞稿中，就有指出聯盟的目的就是要「通過聯盟，讓青春在實現中華民族偉大復興的歷史進程中綻放異彩」，她痛批，此舉簡直是赤裸裸的統戰宣傳。

顏若芳要求，資訊局除應建立採購斷點機制外，而建管處因於112年曾讓創蹟承攬中英文網站改版案且沿用至今，更應加強提出機敏資料斷點評估報告。另外，工務局也應發函經濟部，請求重複釐清創蹟是否有中資影響力之虞，以維北市乃至全國的資訊安全。