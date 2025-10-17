大逆轉！Mango快時尚創辦人墜谷亡　親兒涉「殺父重嫌」





▲ 安迪克去年墜谷身亡，警方起初研判是單純意外。（圖／MANGO）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙快時尚連鎖品牌Mango創辦人安迪克（Isak Andic）去年底登山墜谷身亡事件出現驚人轉折，加泰隆尼亞警方重啟調查後，已將此案由意外事故改列為刑事殺人案偵辦，安迪克的兒子喬納森（Jonathan Andic）更被列為頭號嫌疑人。

當地《國家報》引述知情人士透露，71歲的安迪克去年12月在巴塞隆納郊外的蒙塞拉特山區健行時墜谷身亡，當時僅有兒子喬納森在場。然而喬納森在兩次偵訊中證詞前後矛盾，描述的事發經過也和警方現場勘驗結果完全不符，因此引發辦案人員懷疑。

此外，安迪克生前伴侶、職業高爾夫球員克斯（Estefania Knuth）在證詞中特別強調這對父子「關係惡劣」。

根據《前鋒報》，調查法官已於9月底正式將喬納森身份從證人轉為嫌犯，警方目前正分析其手機內容。安迪克家族發言人對此則回應，「相信這段過程會盡快結束，很快就會證明喬納森的清白。」

土耳其裔的安迪克1984年在巴塞隆納開設首間店面，將Mango打造成擁有2800間門市、遍及120多個市場的時尚帝國，《富比士》估計其家族財產達45億美元，為西班牙最富有的人之一。