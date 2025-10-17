　
    • 　
>
比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲民進黨立委呼籲衛福部研議月經幣政策。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨立委范雲、張雅琳今（9日）召開「慶祝台灣女孩日－發放月經幣，讓女孩掌握自主與權利」記者會，呼籲衛福部儘速研議「月經幣」政策。而後，則有網友提議「補助男性『伙食幣』」，原因是男性的平均食量比女性大，所以應該補助。該提議曝光後，也引起討論。

「月經幣」政策發想團體「不會教小孩行動聯盟」理事江心怡指出，月經幣可以仿照文化幣的成功模式，針對16歲至22歲女性，每年發放固定金額的月經幣，供購買生理用品或相關經期用品折抵使用。月經幣將以文化幣架構為基礎，每年1200元、連續7年，共計8400元。

之後就有民眾在公共政策網路參與平台上，提議「補助男性『伙食幣』」，提議內容指出，應該補助台灣16歲至22歲男性每年1200元的伙食費，「因為男性平均食量是女性1.3～1.5倍，換算每月伙食費會多出女性2400～4500元左右。雖然1200元與男性平均多出的伙食費差距很大，但比照女性月經幣不能差太多，以免又被說成性別不平等」。

▲▼ 。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

▲網友提議補助伙食幣。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

至於提議初衷，則是讓男性減輕吃飽的壓力，因此可以設限只能買主食，店家則由政府配合決議。利益、影響部分則寫道，「可以讓男女平等真正落實，女性每月會有生理上的弱勢（會有月經讓花費高於男性），而男性每月也有生理上的弱勢（會有食量較大、伙食費高於女性），這是一個平衡兩性平等的好方法」。目前已有83人附議。

針對此提議，就有網友直呼，「現在知道月經幣多荒唐了吧」、「冷知識：增加男性權益並不會傷害女性權益」、「男性可以有伙食幣，女性可以有衛生棉補貼，不懂為什麼要有這麼大的反彈」、「只有女生有，男生肯定會不平衡，而且男生伙食平均確實比女性大的多，我覺得挺合理的」。

也有網友表示，「一堆沒月經的在那邊月經幣跟伙食幣比，女生是一定會來月經，男生又不是一定全部人都吃那麼多」、「我是男的，我只能說伙食幣完全沒有必要，感覺就只是用不當類比拿來攻擊月經幣的手段」、「雖然但是，男生、女生都會吃東西」、「我是女生我也吃很多，要不要補助我伙食幣」。

相關新聞

保障女孩身體自主權　綠委籲比照文化幣發月經幣

保障女孩身體自主權　綠委籲比照文化幣發月經幣

10月11日為「台灣女孩日」，民進黨立委范雲、張雅琳今（9日）召開「慶祝台灣女孩日－發放月經幣，讓女孩掌握自主與權利」記者會，呼籲衛福部儘速研議「月經幣」政策，並強調，已經有「文化幣」成功模式在前引導，這項政策不需修法、不改稅制，只需編列預算即可實施，衛福部不該迴避，應該即刻開始規劃，後續將會共同監督衛福部推動「月經幣」，希望能作為國家送給台灣女孩最實際禮物！

