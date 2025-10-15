　
國際

解開360年謎團？　《戴珍珠耳環的少女》真實身分疑曝光

解開360年謎團？《戴珍珠耳環的少女》真實身分疑曝光　英學者推測是「他」女兒

圖文／鏡週刊

耗時360年，藝術史上一個長久未解的謎題，近期可能有新進展。英國藝術評論家安德魯·格雷厄姆-狄克森（Andrew Graham-Dixon）在《泰晤士報》最新文章中爆料，他在新書《Vermeer: A Life Lost and Found》中指出，荷蘭畫家約翰內斯·維梅爾（Johannes Vermeer）著名作品《戴珍珠耳環的少女》的模特兒，極可能是贊助人家庭的孩子。

根據《紐約郵報》報導，格雷厄姆-狄克森指出，維梅爾在1665年創作這幅畫時，幾乎專門為荷蘭戴爾夫特的夫妻檔皮特·克萊斯佐恩·范魯伊芬（Pieter Claeszoon van Ruijven）與瑪麗亞·德克努伊特（Maria de Knuijt）服務，這對夫妻信仰激進的基督教宗派「雷蒙斯特派（Remonstrants）」。因此，他推測畫中戴著異國風頭巾與珍珠耳環的沉思少女，很可能是贊助人的10歲女兒瑪格達蓮娜（Magdalena）

格雷厄姆-狄克森表示，「她（瑪格達蓮娜）在1667年秋季大約12歲，如果她像父母一樣是雷蒙斯特派的分支『Collegiant』成員，她會在這個年紀正式確認信仰。」他認為，維梅爾的每一幅畫作都深受贊助人瑪麗亞及其朋友圈宗教信仰影響，維梅爾本人也曾參加Collegiant聚會。

不過，這一推論引發學界不同看法。《Muse: Uncovering the Hidden Figures Behind Art History’s Masterpieces》作者魯思·米林頓（Ruth Millington）提醒，這幅畫不一定是現實人物的肖像，「這幅畫的魅力在於神祕感，它原本是『tronie』（想像人物畫），描繪的是想像中的人物，而非可以直接辨識的真人。」

小說《戴珍珠耳環的少女》作者崔西·謝瓦列（Tracy Chevalier）也指出，「這幅畫之所以動人，是因為它留白了觀者的想像。你永遠無法確定她在想什麼、感受如何，如果都被解答了，藝術的魅力也會消失。」

10/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

