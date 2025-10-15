又是律師洩密！幫毒梟通風報信　害檢警撲空查無半物

▲跨國毒槍集團運毒150公斤，丁啟修律師洩密幫黑幫通風報信害警方撲空 。（示意圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官邱獻民指揮多個警政單位，破獲一個以美國為出貨地的跨國毒槍犯罪集團，查獲第二級毒品大麻與搖頭丸（MDMA）總淨重超過150公斤，以及多把槍枝與主要零件。今（15）日偵結，依組織犯罪、毒品運輸、槍砲彈藥管制與洩密等罪嫌，起訴主嫌王、俞、張、劉姓男子，以及涉洩密的律師丁啟修共5人。

主嫌王男與俞繼森、張田、劉男等人共組犯罪組織，與境外販毒集團勾結，策畫以海運方式輸入毒品與槍械。他們分工精密，由王、俞負責境外聯繫與購買毒品槍枝，張、劉則赴美測試、包裝，再以不知情的某貿易公司員工名義報關進口。

該集團共分兩批走私，第一批於2023年5月間，自美國以海運方式輸入大麻約13公斤。第二批於2024年11月與12月間，再度輸入大麻毛重逾13萬公克（淨重8萬餘公克）、搖頭丸（MDMA）毛重8萬餘公克（淨重7萬餘公克），並走私3把槍枝與一批槍枝主要零件。檢警掌握情資後展開查緝，在港口成功攔截毒品及槍械，並溯源揪出整個跨國犯罪網絡。

更令人震驚的是，執業律師丁啟修身為被告辯護人，竟涉入洩密幫黑幫「通風報信」。今年4月間，販毒集團下游楊男遭羈押，主嫌張男透過張田聯繫丁啟修，請其「打探供述內容」。丁啟修受託後，以楊男家屬委任名義前往看守所律見，取得檢警偵辦中掌握的販毒上游、大麻分裝工廠與販毒據點等偵查資訊。

他將筆記內容交由張田閱覽，張田再拍照轉傳給張緯。因這起洩密行為，警方於6月依法持法院核發搜索票執行搜索時，犯嫌早已轉移違禁物，導致警方撲空。

檢方依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及刑法第132條第3項「非公務員洩漏國防以外秘密罪」起訴5名被告。

其中主嫌王男被請求判處無期徒刑，併科罰金4,500萬元；丁啟修則因身為律師卻涉入犯罪洩密，檢方請求法院「從重量刑、不得宣告緩刑」，強調其行為嚴重破壞司法公信力與社會治安。