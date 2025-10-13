　
老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」　網戰翻：乾脆收一收

▲▼人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／ETtoday資料照）

▲明年有9個超爽連假！（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

放完三個連假，民眾更期待2026年的假期！不過一名老闆崩潰直呼，明年春節與228連假，只要請4天就可連休16天，接下來還有7個連續假期，而且還沒有補班日，讓他感嘆「各位老闆要取暖一下了嗎？」文章曝光後，網友吵翻，「台灣的假真的不多，我的歐洲客戶三不五時在休假」、「真的看到會吐血！」

一名老闆在Threads驚呼「看到已暈倒」，因為明年迎來最爽的連假，從春節長假、228連假，一路放到年底行憲紀念日連休三天，最關鍵的是「竟然沒有補班日！」

原PO整理出2026年連假重點，最長的春節連假從2月14日一路放到2月22日，共9天假期；接著228連假從2月27日至3月1日，甚至還有「請4休16」的驚人組合，也就是說多請2月23日到26日，就能一口氣爽休半個月。

到了清明節有4天連假，5月勞動節、6月端午節都是3天連假，9月教師節加上中秋節則是4天連假，國慶、光復節及行憲紀念日也是3天連假。讓原PO一臉傻眼哀號，「各位老闆要取暖一下了嗎？」

文章引來網友開戰，「亞洲真的太可怕，有些公司好像給員工休息一下下會讓公司倒閉似的」、「台灣勞動工時數一數二的高，這樣還嫌少了好嗎」、「國外已經開始實施周休三日了欸，你們這些老闆要不要學一下」、「可以開始安排旅遊了」、「都不看行政院的發文耶，未來根本不會有補班」、「台灣的假真的不多，我的歐洲客戶三不五時在休假」、「公司競爭力有差到放假就影響營運的話，乾脆收一收」。

也有網友幫忙緩頰，「能理解當老闆的難處，但補班真的很累，才休一天馬上就要上班，沒意義！回歸到該放就放，想連假自己請」、「光復節真是有夠不必要，10月放一堆假」、「真的看到會吐血」。

事實上，行政院人事行政總處已修正《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，明確刪除「調整上班日為放假日並補行上班」的規定，改為僅保留補假，全面實施「只補假、不補班」的新制。人事長蘇俊榮表示，社會對補班普遍有意見，若無連假需求，民眾亦可靈活運用特休，達到休假彈性與工作平衡。

2026年9大連假一次看

農曆春節連假：2月14日（六）～2月22日（日），共9天。

228和平紀念日：2月27日（五）～3月1日（日），共3天。

兒童節及清明節：4月3日（五）～4月6日（一），共4天。

勞動節：5月1日（五）～5月3日（日），共3天。

端午節：6月19日（五）～6月21日（日），共3天。

中秋節及教師節：9月25日（五）～9月28日（一），共4天。

國慶日：10月9日（五）～10月11日（日），共3天。

光復節：10月24日（六）～10月26日（一），共3天。

行憲紀念日：12月25日（五）～12月27日（日），共3天。

▼2026年行事曆。（點圖可放大／人事行政總處提供）

▲▼2026年行事曆。（圖／人事行政總處提供）

10/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

