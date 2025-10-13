博士也逃不掉！女學霸欠稅、健保費逾百萬　士林分署一招全扣走

▲北市1名女博士欠稅健保費逾百萬，士林分署強制執行一次徵起。（示意圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署貫徹行政院「五打七安」政策，積極強化公法上金錢給付義務案件執行，近日成功執行一起欠稅與健保費案件，一名黃姓女博士因積欠稅款、罰鍰及健保費共計逾101萬元遭強制執行，士林分署依法扣押其銀行存款，順利全額徵起，展現行政執行決心與效率。

這起案件的義務人為一名居住於台北市的黃姓女子，具有博士學歷。她因未依規定申報109年度營利所得達422萬餘元，遭財政部台北國稅局補徵稅額67萬餘元，並裁處罰鍰27萬餘元。同時，她也積欠多期健保費，使得總欠款金額高達101萬餘元。由於逾期未繳納，財政部台北國稅局及衛生福利部中央健康保險署於今年4月至8月間陸續將案件移送士林分署執行。

士林分署受理後，立即調查黃女的財產與收入狀況，發現其在金融機構仍有存款可供執行。分署隨即依法核發執行命令，對其銀行帳戶予以扣押，並於近日成功扣足101萬餘元。執行完成後，分署核發收取命令，由金融機構將款項直接移交移送機關，全案順利徵起，圓滿實現國家債權。

士林分署提醒，民眾應誠實申報所得並依時繳納稅捐及健保費，避免因欠繳而遭補稅、裁罰甚至面臨強制執行。分署將持續秉持積極、迅速、專業的態度，加強執行稅款與健保費等欠款，確保公共財源穩定，維護社會整體公共利益。