碩士男蝦皮狂賣高點試題判刑6月　為脫罪竟假造簽名再遭起訴

▲擁碩士學歷的林姓男子「寄假文件給法院」，台北地檢署起訴。（示意圖／記者何雨忠攝）

記者黃宥寧／台北報導

曾因販售盜版試題遭判刑的林姓碩士男，為替自己在侵權官司中脫罪，竟又動手偽造「授權契約書」，甚至假冒高點文化李姓代理人的名義簽名蓋章，寄送到北院企圖誤導法官。台北地檢署認他涉嫌「行使偽造私文書罪」，今（9）日依《刑法》第210條、216條提起公訴。

林男於2022年間，因將高點文化出版的《英文110～108年歷屆試題詳解》擅自重製後，以「台大研究所英文解析」名義在蝦皮上架販售，被依《著作權法》第91條起訴。台北地院審理後，去年10月判處有期徒刑6月，得易科罰金，並沒收犯罪所得36萬1350元，痛批他「碩士在學卻剽竊牟利、毫無悔意」。

未料判刑未久，他又在案件審理期間，為撇清抄襲嫌疑，竟於2023年4月間與他人共同偽造一份「授權契約書」，內容捏造有第三方授權他出版試題解析，並冒用高點文化李姓代理人的簽名與印章，再以掛號寄至北院，試圖讓法官誤信文件真實性。

法院收件後，高點文化與檢方比對發現文件內容及簽名筆跡明顯不符，懷疑文件為偽造，遂報請檢方偵辦。經調查確認，該契約書並非真實簽訂，信封寄件資料與筆跡均指向該男子本人。

檢察官認為，林男明知授權書為虛構仍寄法院矇騙法官，行為嚴重破壞司法程序的公正與信賴，依《刑法》第210條、216條提起公訴。