美議員：美國需要擴大「印太軍事」投資　確保區域穩定

▲空軍防空部「愛國者飛彈」防空系統部。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦參議員韋克爾（Roger Wicker）與費雪（Deb Fischer）近期出訪台灣、菲律賓及帛琉，並在《華爾街日報》撰文指出，這些印太地區的盟友堅定對抗中國威脅，但同時需要美國的支援。文章呼籲美國加強軍事基地建設及擴大投資，以確保防禦實力和區域穩定。

韋克爾與費雪在訪問台灣期間與總統賴清德及高層官員進行交流，了解台灣對中國威脅的警覺性。賴清德承諾提升國防預算，並將民間資源納入韌性計畫，以加速國防準備。菲律賓方面，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）採取積極策略，深化與美國及其他盟友的合作，堅決應對中國軍事擴張及南海爭端。

帛琉作為美國的重要盟邦，面臨來自中國的經濟與外交壓力，但總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）堅守立場，拒絕與北京建立外交關係。文章強調，美軍在關島、帛琉和菲律賓的駐軍形成區域防禦網絡，但要進一步確保勝利，必須加強基礎設施，如海底電纜和戰備物資儲備。

文章指出，美國國會正推動新增軍事投資，專注於太空技術、後勤系統及低成本武器生產，並計劃擴充多條武器生產線，以應對中國、俄羅斯及伊朗的挑戰。韋克爾與費雪呼籲擴大國防預算至國內生產毛額的5%，認為這是保障和平的必要支出。他們強調，美國並非挑起威脅，而是以實力協助盟友共同應對全球安全挑戰。