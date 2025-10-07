士林分署聯合拍賣熱翻天　中華小貨車競標21回15萬拍出

▲士林分署拍賣2019年出廠中華小貨車，以15萬餘元順利拍定。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署今（7）日舉辦第123次聯合拍賣會，現場買氣熱絡，吸引近30名民眾到場競標，氣氛相當熱鬧。當日拍定標的包括中華小貨車、陽信銀行、板信銀行及太平洋電線電纜股票，以及部分女裝等，共拍得金額達16萬餘元，替國庫挹注收入、展現公權力執行成果。

士林分署指出，本次拍賣會中最受矚目的標的是一輛2019年出廠的中華小貨車，吸引多組民眾激烈競標，歷經21次出價後，最終以15萬餘元拍定，現場掌聲不斷。其他標的如陽信、板信、太平洋電線電纜股票及女裝等物品，也順利拍出，讓現場民眾直呼「真划算」。

此外，最吸睛的大型標的則是位於新北市淡水區英專路的一棟兩層樓房屋，該物件鄰近鄧公國小、淡江大學與淡水捷運站，兼具學區宅與捷運宅雙優勢，底價約1516萬元，雖吸引多組民眾到場詢問，但因為是第2次拍賣，民眾多持觀望態度，尚未成功拍定。士林分署預告，該房屋將於11月11日再度開拍，歡迎有興趣的民眾上網查詢相關公告。

士林分署也特別在拍賣會中結合反詐騙宣導，行政執行官現場以實際案例說明，如何辨識執行機關正式製發的繳款通知書，提醒民眾切勿輕信可疑來電或訊息，應多一分查證與警覺，以免落入詐騙陷阱。

士林分署呼籲，民眾如需繳納義務款項，務必透過行政執行署或金融機構的正式管道繳款，不要點擊陌生連結或相信自稱「法院」、「執行官」的詐騙電話，確保財務安全。