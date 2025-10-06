　
社會 社會焦點 保障人權

黃金葛汁摻水壺毒害男同學！3女童和家長被求償101萬...判決出爐

▲▼ 。（圖／資料照，記者許權毅攝）

▲4名國小女童將黃金葛汁滴入男童水壺，圖為裝有黃金葛汁的玻璃瓶。（圖／資料照，記者許權毅攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市某國小2023年發生4名國小女童，將具有毒性的黃金葛汁摻入1名男同學的水壺裡，導致男童出現腹瀉、嘔吐等症狀，事後其中1名女童向男童道歉，男童家長對另3名女童及家長求償百萬元撫慰金及醫藥費，台中地院近日審結，判3名女童與家長須賠償6萬1800元。

判決指出，男童與4名女童是同學，女童們因不滿男童言行，共同決定對男童下毒，於2023年4月間，透過滴管將黃金葛汁滴入男童水壺內，造成男童身體不適。同年5月，涉案女童認為毒害效果不彰，又準備故技重施，但被其中1名女童制止；同年月11日，男童在涉下毒的女童座位底下，發現裝有黃金葛汁的玻璃瓶，案件因此曝光。

▲▼ 。（圖／資料照，記者許權毅攝）

▲男童在涉下毒的女童座位底下，發現裝有黃金葛汁的玻璃瓶。（圖／資料照，記者許權毅攝）

案發當時，被害家長接受媒體採訪，拿出數張紙條證物，原來一開始4名女童尚未決定要用何種毒物，還做出寫下「毒の物」籤條，包括夾竹桃、黃金葛以及姑婆芋，最後因黃金葛最容易取得，決定採用，還有紙張寫「黃金葛只會口腔刺痛、胃痛而已」等語。

▲▼ 。（圖／資料照，記者許權毅攝）

▲一開始4名女童尚未決定要用何種毒物，還做出寫下「毒の物」籤條，包括夾竹桃、黃金葛以及姑婆芋，最後因黃金葛最容易取得，決定採用。（圖／資料照，記者許權毅攝）

後來其中1名女童向男童及家長道歉，男童家長針對另外3名女童與家長提出民事損害賠償，求償101萬5050元精神撫慰金與醫藥費。

法官審酌，男童因須長時間在同一環境就學，恐懼3名女童再次進行毒害行為，而產生焦慮、恐慌不安、情緒低落等負面情緒，健康權已受到侵害，且經診斷有憂鬱及焦慮情形，考量涉案情節及雙方資力，判3名女童及家長要賠6萬1800元，仍可上訴。

