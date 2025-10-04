嗆鏟子超人唱島嶼天光「噁心」遭炎上　李明璇還原：要批的是青鳥

▲國民黨發言人李明璇。（圖／國民黨文傳會提供）



記者陳家祥／台北報導

花蓮光復救援現場出現不少暖心場面，大批「鏟子超人」、志工趕赴當地協助救災清淤。近日網路流傳鏟子超人們在光復車站前合唱〈島嶼天光〉的影片，國民黨發言人李明璇批這些志工都是「青鳥」，非常噁心，言論一出遭網友炎上。對此，李明璇今（4日）回應，綠營側翼把她的發言掐頭去尾，她真正批評的是那些噁心的青鳥，把災民最痛苦的時候，當政治表演的舞台。

國民黨發言人李明璇說，昨天綠營側翼「Mr.柯學先生」又出招，硬生生把她的發言掐頭去尾，剪掉她對「鏟子超人」的敬佩，只留下扭曲的片段，抹黑說我是在攻擊志工。

李明璇還原事實，她在節目上一開始就強調，「我對所有到花蓮協助的鏟子超人充滿敬佩，大家願意出錢出力，人溺己溺，這份精神令人感動」。她真正批評的，是那些噁心的青鳥，在災區高舉台獨旗、唱《島嶼天光》，把災民最痛苦的時候，當成政治表演的舞台。這和真正默默揮汗救人的志工，形成天壤之別。

李明璇說，惡質的綠色側翼把她的主詞剪掉，硬說她在罵鏟子超人，這完全是抹黑。真正值得掌聲的，是無怨無悔、默默出力的鏟子超人，而不是這些只會把救災現場變成政治秀場的青鳥。