【廣編】女神許瑋甯成為潘婷全新品牌代言人　見證「3分鐘奇蹟」發生

許瑋甯,潘婷,3分鐘奇蹟系列（圖／品牌提供）

【廣編特輯】

圖、文／潘婷提供

潘婷宣布携手實力派演員許瑋甯，成為品牌全新代言人，並共同揭開新品「3分鐘奇蹟系列」。這是她以新身份再出發後，首個髮品品牌代言，展現她持續綻放的自信與力量。許瑋甯一路以來展現了真實、果敢且自信的姿態，她的轉變與成長，正如同潘婷新品「3分鐘奇蹟系列」所帶來的改變，短短三分鐘，卻能看見秀髮由內而外的奇蹟修護，回復強韌與光澤。

全新「3分鐘奇蹟系列」延續潘婷一貫的科研突破，進一步實現了「不可能的雙重兼顧」突破修護產品的無限可能。整個全新系列從洗髮，護髮到髮油，同時做到髮根蓬，髮絲順，髮尾亮！為女性帶來一個又一個的秀髮「奇蹟」。在洗護的每個步驟，修護與輕盈都能即刻同時發生，展現出前所未有的輕盈與自信！

「3分鐘奇蹟系列」為許瑋甯每日的洗護必備，「頭髮柔順不毛躁還很有空氣感，整個人看起來很有精神」每天三分鐘，讓秀髮不再油亮，只有柔亮，見證奇蹟發生。

顛覆傳統護髮黏膩感 修護同時依舊蓬鬆豐盈- 3分鐘奇蹟洗護
新上市潘婷3分鐘奇蹟洗髮-蓬蓬瓶，真正做到讓頭髮蓬鬆又柔順，同時兼顧頭皮淨澈和髮絲潤澤。高濃度Prov-V B5和淨澈小分子的搭配讓髮根蓬鬆輕盈，髮尾順滑潤澤，油頭人也能擁有女神同款輕盈秀髮！

潘婷3分鐘奇蹟護髮精華，是長期熱賣霸榜冠軍，這次更是迎來全新升級，挑戰護髮不可能！顛覆傳統護髮厚重質地，3分鐘奇蹟護髮精華質地更輕盈，修護更全面。Pro-V B5配合創新液體微膠囊分子，能飆速修護髮絲3個月纍積損傷。高能小分子配方能深層修護卻又輕盈不黏膩，髮絲潤澤强韌看得見，一同見證奇蹟發生！

吹拉染燙后再也不用擔心，潘婷全新3秒奇蹟髮油以突破性水感質地顛覆傳統厚重油膩的印象，能迅速滲透髮絲，只需一抹，即可撫平所有毛躁，秀髮持久閃亮。還能有效抵禦熱工具造成的熱損傷，確保造型過後依舊亮澤動人。香味更是許瑋甯平時最愛的玫瑰香，難怪會成爲女明星與專業造型師後臺的必備之選！

許瑋甯產後人氣旺　再接下髮品代言

許瑋甯產後人氣旺　再接下髮品代言

許瑋甯生子後火速復工，代言接不完，擁有一頭蓬鬆秀髮的她，也拿下了潘婷全新代言，為此她也首度分享自己的奇蹟哲學，她說：「每天平衡忙碌的工作與生活，雖然不簡單，但其實只要每天都有一些小小奇蹟發生，就會讓我覺得甘之如飴，譬如超難超長台詞一次OK，例如工作順利趕在天黑前收工回家，再例如一整天都保持我的頭髮髮根清爽、髮絲順滑、髮尾亮澤，就是奇蹟。」

許瑋甯產後復工：希望覺得媽媽很辣

許瑋甯產後復工：希望覺得媽媽很辣

許光漢超帥學院風搭減齡瀏海造型

許光漢超帥學院風搭減齡瀏海造型

許瑋甯產後復出「想當辣媽」

許瑋甯產後復出「想當辣媽」

許瑋甯產後神級回歸氣質天花板

許瑋甯產後神級回歸氣質天花板

許瑋甯潘婷3分鐘奇蹟系列

