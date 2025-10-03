　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

想想論壇今改版重啟　蔡英文引發刊詞：台灣人對良善的渴望並未消失

▲前總統蔡英文宣布「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」改版重啟。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲前總統蔡英文宣布「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」改版重啟。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

由小英教育基金會創刊的「想想論壇」今（3日）改版重啟，前總統蔡英文在社群平台表示，該論壇是一個鼓勵公民參與、呈現多元意見、進行理性溝通的平台，她接著引述發刊詞，「台灣人民對良善社會的渴望並沒有消失，講道理的時代並沒有過去」，期待一起為台灣想想下一步。

蔡英文在臉書發文指出，2012年由「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」，在2025年的今日改版再出發，她說，自己在擔任總統的期間，有一個深刻的體驗，就是在政治和政策之間，必須有所平衡。

蔡英文表示，她執政之前，在許多專家、學者與公民的建議下，擬定了十年政綱，作為執政的基礎，而在她執政之後，逐步按照政策的規劃，不斷調整、努力執行，和台灣人民共寫歷史，打造一個更好的台灣。

此外，蔡英文認為，當世界越來越複雜，當政治越來越紛擾，台灣人民也逐漸能用政策來嘗試說服、用共識來化解政治，並且能在歧見之中，保持冷靜，看見差異、學會理解，一起團結向前邁進。

蔡英文強調，民主，是一條需要大家一起走的路，民主，也成為台灣站上國際舞台的關鍵字，「想想論壇」就是一個鼓勵公民參與、呈現多元意見、進行理性溝通的平台。

蔡英文接著引述想想論壇發刊詞，「台灣人民對良善社會的渴望並沒有消失，講道理的時代並沒有過去」，她透露，在快速變動的時代，「想想論壇」將由各領域的專家、學者組成編輯委員會，期待凝聚公共思考、拓展社會對話，讓不同世代、不同專業的聲音能在此交流，一起為台灣想想下一步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大牙醫生偷拍22女！校園女廁淪片場
林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？
第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向
「嘉義迪士尼」休業3個月　在地一看粉紅招牌秒懂
快訊／隨機砍人兇煞正面曝　喊「沒吃藥控制病情」
台大法律男大生騙裸聊！逾300人被偷錄...6918性影像狂
成龍才挨轟對容祖兒伸鹹豬手！「和大咖歌王接吻」畫面曝光
找食物被毒打「不敢再走出房門」　21歲女遭囚禁3年慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

黃國昌被爆「叛友」跟拍陳時中　綠營：面對質疑應像柯文哲澄清MG149

綠營點名合作選台北市長　苗博雅未鬆口：王世堅、吳怡農都是好人才

想想論壇今改版重啟　蔡英文引發刊詞：台灣人對良善的渴望並未消失

黃國昌酸王義川濫訴　再批李正皓挑撥柯黃關係：怎麼這麼愚蠢？

全真瑜珈無預警倒閉萬人受害　律師曝公司代理人2020年出境至今未歸

花蓮災後復原又進一步！　總協調官：今午以前家戶100％清理完畢

喊話立院儘速通過特別預算　卓榮泰：讓全民享受自己努力的經濟實力

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

黃國昌被爆「叛友」跟拍陳時中　綠營：面對質疑應像柯文哲澄清MG149

綠營點名合作選台北市長　苗博雅未鬆口：王世堅、吳怡農都是好人才

想想論壇今改版重啟　蔡英文引發刊詞：台灣人對良善的渴望並未消失

黃國昌酸王義川濫訴　再批李正皓挑撥柯黃關係：怎麼這麼愚蠢？

全真瑜珈無預警倒閉萬人受害　律師曝公司代理人2020年出境至今未歸

花蓮災後復原又進一步！　總協調官：今午以前家戶100％清理完畢

喊話立院儘速通過特別預算　卓榮泰：讓全民享受自己努力的經濟實力

電影院看「鏈鋸人」卻狂滑手機　太亮遭抗議竟離場懸空坐平台

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

快訊／台股收盤大漲382.67點指數創高　台積電收漲1400刷天價

高中生烤肉趴「還沒熟就塞嘴裡」悲劇了　高燒39度急診住院3天

繼光香香雞聯名「養肌餐」開賣　吃得到經典雞柳、全新桑葚醬

嫌4萬5高檔LV運動鞋不合腳　大膽賊進屋「換貨」全被拍

酒駕男「紅燈已10秒還硬闖」撞死女騎士　車頭爛毀搭小黃落跑

台灣人壽布局高資產客群　進軍亞洲資產管理中心

蘇花改東澳隧道砂石車追撞前車！女乘客受傷送醫　驚險畫面曝光

台大牙醫生偷拍22女！校園女廁淪片場　想捐錢行善求和解被打臉

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

政治熱門新聞

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

快訊／10月底開始普發1萬？　卓榮泰曝時序：前置作業已經在進行

災民穿族服道謝鏟子超人　王婉諭淚崩

即／遭王義川喊告　黃國昌：民進黨蠢貨送頭

花蓮災後復原又進一步！　總協調官：今午以前家戶100％清理完畢

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

輝達投資卡關！許淑華轟蔣萬安協調無能

黃國昌爆養狗仔涉外資　劉世芳回應

「台灣模式赴美」因應晶片五五分　學者提3難題

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

樂樂法利可以來台了！陸委會「幫忙背書」

即／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

更多熱門

相關新聞

台灣怎麼和MAGA們打交道？　能信賴他們嗎？

台灣怎麼和MAGA們打交道？　能信賴他們嗎？

標榜著「讓美國再次偉大」（MAGA）的川普（Donald Trump）政府，不僅右傾、民粹，偏激又變化無常作風在二次戰後歷任政府中是空前的。台灣政府也在調適如何和這個MAGA政權交往。在此同時，川府政府最近一些對舉動又不禁讓人提高警覺，到底MAGA政權可不可信？台灣會不會是成就「偉大美國」的墊腳石？

鏟子超人登《衛報》　居民：志工比政府先到

鏟子超人登《衛報》　居民：志工比政府先到

捷安特捲「血汗移工」遭美暫扣　監察院要查了

捷安特捲「血汗移工」遭美暫扣　監察院要查了

中國指鹿為馬、顛倒黑白　獨創的2758號決議案之國際法詮釋

中國指鹿為馬、顛倒黑白　獨創的2758號決議案之國際法詮釋

高市早苗：台灣是日本極為重要友人

高市早苗：台灣是日本極為重要友人

關鍵字：

蔡英文想想論壇台灣小英教育基金會

讀者迴響

熱門新聞

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面