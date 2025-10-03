想想論壇今改版重啟　蔡英文引發刊詞：台灣人對良善的渴望並未消失

▲前總統蔡英文宣布「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」改版重啟。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

由小英教育基金會創刊的「想想論壇」今（3日）改版重啟，前總統蔡英文在社群平台表示，該論壇是一個鼓勵公民參與、呈現多元意見、進行理性溝通的平台，她接著引述發刊詞，「台灣人民對良善社會的渴望並沒有消失，講道理的時代並沒有過去」，期待一起為台灣想想下一步。

蔡英文在臉書發文指出，2012年由「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」，在2025年的今日改版再出發，她說，自己在擔任總統的期間，有一個深刻的體驗，就是在政治和政策之間，必須有所平衡。

蔡英文表示，她執政之前，在許多專家、學者與公民的建議下，擬定了十年政綱，作為執政的基礎，而在她執政之後，逐步按照政策的規劃，不斷調整、努力執行，和台灣人民共寫歷史，打造一個更好的台灣。

此外，蔡英文認為，當世界越來越複雜，當政治越來越紛擾，台灣人民也逐漸能用政策來嘗試說服、用共識來化解政治，並且能在歧見之中，保持冷靜，看見差異、學會理解，一起團結向前邁進。

蔡英文強調，民主，是一條需要大家一起走的路，民主，也成為台灣站上國際舞台的關鍵字，「想想論壇」就是一個鼓勵公民參與、呈現多元意見、進行理性溝通的平台。

蔡英文接著引述想想論壇發刊詞，「台灣人民對良善社會的渴望並沒有消失，講道理的時代並沒有過去」，她透露，在快速變動的時代，「想想論壇」將由各領域的專家、學者組成編輯委員會，期待凝聚公共思考、拓展社會對話，讓不同世代、不同專業的聲音能在此交流，一起為台灣想想下一步。