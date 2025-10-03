　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AI搶走Z世代飯碗！　LinkedIn執行長曝「3特質」比高學歷更重要

▲▼LinkedIn。（圖／達志影像／美聯社）

▲ LinkedIn高層點出AI時代求職關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

AI浪潮重塑就業市場，領英（LinkedIn）執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）直言，高學歷在未來職場未必具有優勢，取而代之的是AI技能與人際互動能力，點出適應力、前瞻思維、樂於學習及擁抱新工具的心態，成為未來求職者的3項致勝技能。

綜合《商業內幕》等外媒，領英高層9月30日在「工作中的AI之日」（AI in Work Day）活動上透露，過去一年內要求具備AI素養的職缺成長近70%，AI識讀能力成為招聘市場最有價值的技能。微軟2024年一項調查也顯示，71%企業主管寧願選擇缺乏經驗但具備AI技能的求職者，而非沒有AI技能的資深人才。

AI衝擊為美國Z世代帶來嚴重挑戰，美國史丹佛大學人本人工智慧研究中心（HAI）報告指出，自ChatGPT問世3年來，22至25歲年輕族群的就業率下滑13%。相較之下，資深勞工受到的影響較小，顯示產業恐怕面臨人才斷層。

就業市場轉型的同時，領英首席經濟學家金柏格（Karin Kimbrough）表示，適應力已成為「新貨幣」。她指出，AI快速變化不僅改變企業所需技能，也重塑工作型態與職涯路徑，「改變了很多，這有點令人害怕。」

羅斯蘭斯基則認為，AI並不會完全取代人類，而是「懂AI的人會取代不懂AI的人」。他提醒，光是會和聊天機器人互動並不足夠，人際交流能力仍是重要優勢，認為同理心、溝通與適應能力將成為人們在AI時代的成功關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童　傷勢加重進ICU
北捷踹飛白髮婦！警書面通知台大高材生　到案時間曝
快訊／見小學生過馬路秒停車砍人！　最新畫面曝
快訊／台大高材生清空IG！　首度回應了
北醫前院長「約泡」美魔女2小時！　判決出爐
快訊／10月底開始普發1萬？　卓榮泰曝時序
快訊／台中女陳屍地下室！　全身僵硬
為救女童！正義父遭砍重傷　女兒淚求集氣
快訊／台股飆漲！　台積電刷1400天價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊日注意！東京宣布進入「流感季」　比去年早整整1個月

快訊／南韓電算系統火災癱瘓多天　公務員自責墜樓死亡

哈瑪斯擔憂曝光　傳要求修改川普加薩20點和平計畫

AI搶走Z世代飯碗！　LinkedIn執行長曝「3特質」比高學歷更重要

7歲男童「頭卡在車窗」窒息身亡　誇張媽在前座昏睡被控謀殺罪

讀賣：日台「海上聯合訓練」將常態化　雲林艦6月與日本瑞穗號合作

AI引爆全球失業？美最新研究「工作廢料」打臉：基層收爛攤子忙翻

印度女童在學校「跌入熱牛奶鍋」喪命　監視器畫面全錄下

「鏟子超人」登《衛報》！萬人湧光復救災　居民：志工比政府先到

川普認定：美國正與販毒集團開戰！　擊沉3艘「疑走私船」17死

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

遊日注意！東京宣布進入「流感季」　比去年早整整1個月

快訊／南韓電算系統火災癱瘓多天　公務員自責墜樓死亡

哈瑪斯擔憂曝光　傳要求修改川普加薩20點和平計畫

AI搶走Z世代飯碗！　LinkedIn執行長曝「3特質」比高學歷更重要

7歲男童「頭卡在車窗」窒息身亡　誇張媽在前座昏睡被控謀殺罪

讀賣：日台「海上聯合訓練」將常態化　雲林艦6月與日本瑞穗號合作

AI引爆全球失業？美最新研究「工作廢料」打臉：基層收爛攤子忙翻

印度女童在學校「跌入熱牛奶鍋」喪命　監視器畫面全錄下

「鏟子超人」登《衛報》！萬人湧光復救災　居民：志工比政府先到

川普認定：美國正與販毒集團開戰！　擊沉3艘「疑走私船」17死

男子車禍無外傷兩天後才就醫　一查「脾臟破裂」險喪命

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

東京甜點名店「DOLCE TACUBO」10/16來台快閃　即日起開放預購

跟《羊蹄山戰鬼》玩北海道！前進地獄谷、羊蹄山重現遊戲足跡

叫車沒搭「被平台扣40元取消費」　消基會批不合理：4招自保

犯罪側寫看見純粹的惡：他們無法停止自己

花蓮大叔「家當全沒了」卻婉拒領物資！她聽原因：好體貼的人

怕下大雨淹水...買房是否「不要選1樓？」　內行曝關鍵

遊日注意！東京宣布進入「流感季」　比去年早整整1個月

10月非投等債配息10檔最香　年化報酬率5.83％以上

【台灣LINE用戶注意】收回訊息功能大改！錯過收不回

國際熱門新聞

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

294乘客崩潰！　韓亞航空沒載行李直接起飛

2歲娃登基「尼泊爾活女神」！

政府關門2天美股再創新高　台積電ADR反跌0.12%

大馬23名志工失聯　SNCC：確定遭以軍方扣押

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

川普多線出擊！施壓藥廠擴產、逼外企遷美

不滿美國施壓貿易夥伴　普丁警告：襲擊烏克蘭核電廠

法國機場大罷工！預計10萬乘客受影響

馬斯克控Netflix提倡跨性別　號召取消訂閱

中斷逾5年　印度與中國10月底前恢復直航

更多熱門

相關新聞

反對川普！　Fed成員喊「就業穩定」警告不要一直降息

反對川普！　Fed成員喊「就業穩定」警告不要一直降息

據英國《金融時報》報導，聯準會芝加哥分行行長Austan Goolsbee表示，美國就業市場仍然「基本穩定且穩固」，並警告不要採取一系列降息措施。

「鐵窗牌商品」　南監10月辦聯合展售會

「鐵窗牌商品」　南監10月辦聯合展售會

月薪最高70K！高雄36廠商聯合徵才

月薪最高70K！高雄36廠商聯合徵才

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠：不是說電力即國力？

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠：不是說電力即國力？

擴大減班休息僱用安定措施　9行業薪資補貼回溯自8/1

擴大減班休息僱用安定措施　9行業薪資補貼回溯自8/1

關鍵字：

AI時代求職趨勢領英就業市場技能

讀者迴響

熱門新聞

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

快訊／苗栗隨機砍人！11歲女童最新傷況曝光

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面