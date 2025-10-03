AI搶走Z世代飯碗！　LinkedIn執行長曝「3特質」比高學歷更重要

▲ LinkedIn高層點出AI時代求職關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

AI浪潮重塑就業市場，領英（LinkedIn）執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）直言，高學歷在未來職場未必具有優勢，取而代之的是AI技能與人際互動能力，點出適應力、前瞻思維、樂於學習及擁抱新工具的心態，成為未來求職者的3項致勝技能。

綜合《商業內幕》等外媒，領英高層9月30日在「工作中的AI之日」（AI in Work Day）活動上透露，過去一年內要求具備AI素養的職缺成長近70%，AI識讀能力成為招聘市場最有價值的技能。微軟2024年一項調查也顯示，71%企業主管寧願選擇缺乏經驗但具備AI技能的求職者，而非沒有AI技能的資深人才。

AI衝擊為美國Z世代帶來嚴重挑戰，美國史丹佛大學人本人工智慧研究中心（HAI）報告指出，自ChatGPT問世3年來，22至25歲年輕族群的就業率下滑13%。相較之下，資深勞工受到的影響較小，顯示產業恐怕面臨人才斷層。

就業市場轉型的同時，領英首席經濟學家金柏格（Karin Kimbrough）表示，適應力已成為「新貨幣」。她指出，AI快速變化不僅改變企業所需技能，也重塑工作型態與職涯路徑，「改變了很多，這有點令人害怕。」

羅斯蘭斯基則認為，AI並不會完全取代人類，而是「懂AI的人會取代不懂AI的人」。他提醒，光是會和聊天機器人互動並不足夠，人際交流能力仍是重要優勢，認為同理心、溝通與適應能力將成為人們在AI時代的成功關鍵。