傳雇狗仔跟監立委　青年監督聯盟告發凱斯國際負責人、謝幸恩

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席黃國昌遭爆以揭弊為名義，組織狗仔隊跟監政治人物，首當其衝的《中央社》記者謝幸恩已辭職，青年監督聯盟認為全案有諸多疑點需要釐清，1日到台北地檢署告發謝幸恩涉嫌妨害秘密、非法蒐集個資罪，同時告發聘狗仔的凱斯國際負責人李麗娟，則涉嫌《國安法》為敵對勢力發起組織等罪，黃國昌未在被告發名單。

▲青年監督聯盟發起人陳又新(右)、執行長蕭譽騰到北檢告發凱斯國際與前記者謝幸恩。（圖／記者劉昌松攝）

青年監督聯盟發起人、律師陳又新說：「記者謝幸恩到現在說不出掌握到什麼違法情資，就把一個人從頭跟到尾，媒體有紅線，比如不會進到別人屋子、跑到別人家裡面去，他們現在越過這條紅線，就是單純的政治偵防跟監。不需要知道有什麼問題，就可以派人跟著妳嗎？政府都不能這麼做，私人豈能如此。」

陳又新指出，根據媒體內容，凱斯國際可能在幫中國、香港或是境外敵對勢力發展組織，所以告發負責人李麗娟違反《國安法》。陳又新回答媒體提問解釋，未告發黃國昌的原因，是從報導記載，黃國昌可能跟狗仔有聯繫，檢調調查過程可能會串連出黃國昌的角色，現在先對第一線執行狗仔的人提出告發，後面檢調自然會處置。

青年監督聯盟執行長蕭譽騰表示，根據報載，遭到狗仔跟監偷拍的國會議員不只1位，謝姓記者一人分飾多角，具有中央社官媒的身分卻淪為特定人的打手，她事發後提出辭職聲明，拿著第四權監督當口號，為自己辯白，但這對新聞工作者非常不公平，如果沒有錯，幹嘛要辭職？希望謝姓記者出來說清楚，透過檢調釐清，把事實還原。