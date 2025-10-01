政大挺師生當「鏟子超人」　10月底前提供保險及交通補助

▲政大宣布前往光復鄉救災學生志工，提供補助保險與交通補助。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，不少「鏟子超人」自主前往救災。政治大學為了鼓勵師生參與「鏟子超人」志工服務，今（1日）提出四點提醒，建議學生盡量以「集體行動」方式參與，另由學校提供保險與交通補助，但申請時間到10月底為止，並提醒師生參與志工服務並非旅遊，仍須自備飲水與簡單餐點，以免增加災民負擔。

花蓮光復鄉災情慘重，吸引許多「鏟子超人」前往協助救災。政大昨在臉書宣布，為了讓學生們能安心前往災區投入志工服務，將由學校提供保險與交通補助，學生可在出發日期前3天，前往新生書院辦公室統籌保險，事後再到新生書院辦公室核銷台北至花蓮的來回車票，但申請期限至10月31日。

政大為鼓勵師生參與「鏟子超人」志工服務，今天更宣布四大提醒，指學校樂見師生自願踴躍投入救災志工行列，呼籲同學以「集體行動」方式參與，避免單獨前往，提醒師生們在熱情響應救災的同時，更要注意自身安全。

政大學務處四大提醒如下：

1.同學們盡量以「集體行動」方式參與，例如由社團號召或邀請朋友結伴同行，避免單獨前往。這樣不僅能互相照應，也較符合現場志工調度的需求。

2.依現場分流至慈濟志工站或光復車站「中央志工分配站」報到。

3.五人以上社團或團體，向課外組申請，個人志工向課外組與新生書院申請平安保險費與交通補助費。學校希望這是長期的支援，目前由學務處的經費支應，若仍有其他需求，學校會再進一步處理。

4.提醒志工服務並非旅遊，仍須自備飲水與簡單餐點，以免增加災民負擔。