南橫坍方中斷！台東霧鹿、利稻村陷孤島　直升機後送洗腎病患

▲台東縣消防局申請直升機，順利後送霧鹿村、利稻村的3名洗腎病患。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲、黃資真／台東報導

由於南橫公路台20線多處坍方中斷，民進黨立委伍麗華今(25日)PO文揭露，台東縣海端鄉的霧鹿村及利稻村處於斷路、斷電、斷網狀況，還有洗腎病患求助。消防局表示，下午1時許已申請直升機，後送3名洗腎病患，明天會運送藥品、派遣護理人員入山；台東縣府也解釋，目前兩村水電供應正常，糧食亦充足，亦會備妥物資由直升機運送。

台東縣消防局表示，因南橫公路台20線因多處坍方中斷交通，霧鹿村及下馬部落傳出洗腎病患需後送，海端鄉胡金至鄉長於今天上午11時40分向縣府提出緊急協助。因此在下午1時向空勤總隊申請直升機支援後，NA-704於下午1時26分起飛，下午1時41分抵達霧鹿地區上空執行任務。隨後3名洗腎病患均已成功尋獲並登機，再由直升機後送返抵台東接受治療。

消防局指出，為建立臨時通訊與現地回報機制，指派關山大隊2名與大武大隊2名同仁攜帶衛星電話及定位通訊器材，步行高繞山路進入下馬及霧鹿部落，協助醫療後送與名單確認。

▲因南橫公路台20線多處坍方中斷，海端鄉霧鹿村、利稻村處於孤島狀態，（圖／翻攝自Facebook／伍麗華｜Saidai / Reseres，下同）



此外，公路局關山工務段正於台20線189k+800（新武路段）全力搶修，因地勢陡峭施工困難，預計9月27日下午5時先行開設人行通道，以接駁方式協助居民脫困；30日下午5時前則搶通車行便道，提供利稻及霧鹿部落往台東方向通行。另南橫西端亦持續搶修，預計27日下午5時可先行通車，提供利稻與霧鹿車輛往高雄方向對外交通。

台東縣府表示，除已協助3名洗腎病患順利後送外，目前尚有7名鄉親因慢性病用藥需求，將於明日透過直升機運送藥品，並派遣護理人員隨機入山，協助居民正確用藥。同時，霧鹿村363人、利稻村349人，兩村水電供應正常，糧食亦充足，社會處亦已備妥民生物資，將隨直升機送抵部落，確保生活所需無虞。

縣長饒慶鈴強調，縣府已整合消防、工務、衛生及社會等單位力量，並與中央單位緊密協調，透過空勤後送、道路搶修、藥品補給與物資運送等多元措施，全力守護偏鄉居民的安全與健康。