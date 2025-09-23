JLAB推3平價無線耳機　全方位解決需求

記者蘇晟彥／台北報導

美國真無線耳機品牌JLAB 22日再推Epic Open Sport 開放式真無線運動藍牙耳機，與JBuds Party、Go Party及Pop Party三款不同定位的無線藍牙喇叭，全系列產品即日起陸續上市。

JLab回應台灣市場需求 推最高階開放式無線耳機 提供完整無線耳機產品線陣容

作為美國真無線耳機品牌的JLab，於2018年正式進入台灣市場後，陸續針對日常配戴、電競遊戲、兒童使用等多種情境推出多款產品；2025年亦陸續推出多款真無線入耳式及耳罩式耳機；為回應不同消費者多元的耳機使用需求，再引入品牌最高階的開放式無線運動藍牙耳機- Epic Open Sport，提供完整真無線耳機產品線陣容。

JLab Epic Open Sport開放式真無線運動藍牙耳機，以輕量開放式高彈力矽膠耳掛設計，提供無異物感的佩戴舒適體驗，搭配14.2mm動圈單體與20Hz-40kHz音頻範圍，提供極低頻至中高頻的聽感體驗；此外，Epic Open Sport同時支援實體及觸控按鍵，IP55防塵防水，同時配備單耳兩組MEMS環境降噪麥克風，提供運動族群戶外運動更便利與安心的操作使用體驗。

Epic Open Sport支援Hi-Res認證的LDAC編碼，提供最高30小時的連續播放，JLab APP亦支援3組EQ客製化音場設定，與觸控按鍵的自定義設定；並同時支援USB-C與外盒無線充電，快充10分鐘即可使用1小時。

看好多元的戶外音樂播放情境 JBuds Party、Go Party、Pop Party無線藍牙喇叭同步推出

考量藍牙喇叭各有不同使用情境及定位，JLab為滿足多元的消費者使用需求，首次引進此產品線就一次推出JBuds Party、Go Party及Pop Party 三款無線藍牙喇叭，最高階JBuds Party具備兩個2.5吋全頻單體與兩組2吋低音振幅器，提供30W輸出功率，最高可連續12小時播放，喇叭上方具音量旋鈕與快捷按鍵，提供更直覺的音樂操作體驗；Go Party具備兩個2吋單體與兩組被動低音振幅器，提供10W輸出功率，最高可連續16小時播放，喇叭上方具音量旋鈕與快捷按鍵，提供更直覺的音樂操作體驗；Pop Party具備2吋單體與被動低音振膜，提供5W輸出功率，輕量化的246g可最高連續8小時播放。

JBuds Party、Go Party及Pop Party均具備RGB專屬燈效，可透過JLab APP自由調整模式，內建四組客製化EQ設定，專屬LabSync技術可同步連線多台JLab喇叭，同步音樂播放節奏創造沉浸式派對氛圍；JBuds Party、Go Party具IP56、Pop Party具IP55防塵防水，可應對多變戶外天氣，三款喇叭均內建提把，提供各類戶外擺放或吊掛情境。