　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

JLAB推3平價無線耳機　全方位解決需求

記者蘇晟彥／台北報導

美國真無線耳機品牌JLAB 22日再推Epic Open Sport 開放式真無線運動藍牙耳機，與JBuds Party、Go Party及Pop Party三款不同定位的無線藍牙喇叭，全系列產品即日起陸續上市。

▲▼ 。（圖／JBL提供）

JLab回應台灣市場需求 推最高階開放式無線耳機 提供完整無線耳機產品線陣容
 作為美國真無線耳機品牌的JLab，於2018年正式進入台灣市場後，陸續針對日常配戴、電競遊戲、兒童使用等多種情境推出多款產品；2025年亦陸續推出多款真無線入耳式及耳罩式耳機；為回應不同消費者多元的耳機使用需求，再引入品牌最高階的開放式無線運動藍牙耳機- Epic Open Sport，提供完整真無線耳機產品線陣容。

JLab Epic Open Sport開放式真無線運動藍牙耳機，以輕量開放式高彈力矽膠耳掛設計，提供無異物感的佩戴舒適體驗，搭配14.2mm動圈單體與20Hz-40kHz音頻範圍，提供極低頻至中高頻的聽感體驗；此外，Epic Open Sport同時支援實體及觸控按鍵，IP55防塵防水，同時配備單耳兩組MEMS環境降噪麥克風，提供運動族群戶外運動更便利與安心的操作使用體驗。

Epic Open Sport支援Hi-Res認證的LDAC編碼，提供最高30小時的連續播放，JLab APP亦支援3組EQ客製化音場設定，與觸控按鍵的自定義設定；並同時支援USB-C與外盒無線充電，快充10分鐘即可使用1小時。

▲▼ 。（圖／JBL提供）

看好多元的戶外音樂播放情境  JBuds Party、Go Party、Pop Party無線藍牙喇叭同步推出
 考量藍牙喇叭各有不同使用情境及定位，JLab為滿足多元的消費者使用需求，首次引進此產品線就一次推出JBuds Party、Go Party及Pop Party 三款無線藍牙喇叭，最高階JBuds Party具備兩個2.5吋全頻單體與兩組2吋低音振幅器，提供30W輸出功率，最高可連續12小時播放，喇叭上方具音量旋鈕與快捷按鍵，提供更直覺的音樂操作體驗；Go Party具備兩個2吋單體與兩組被動低音振幅器，提供10W輸出功率，最高可連續16小時播放，喇叭上方具音量旋鈕與快捷按鍵，提供更直覺的音樂操作體驗；Pop Party具備2吋單體與被動低音振膜，提供5W輸出功率，輕量化的246g可最高連續8小時播放。

JBuds Party、Go Party及Pop Party均具備RGB專屬燈效，可透過JLab APP自由調整模式，內建四組客製化EQ設定，專屬LabSync技術可同步連線多台JLab喇叭，同步音樂播放節奏創造沉浸式派對氛圍；JBuds Party、Go Party具IP56、Pop Party具IP55防塵防水，可應對多變戶外天氣，三款喇叭均內建提把，提供各類戶外擺放或吊掛情境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

升級更直覺！iOS 26.1 Beta推出手勢切歌　繁中AI同步上線

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道　iOS 26成為唯一選項

iPhone17上市八月手機銷量「大減15%」　三星2機種逆勢殺出

JLAB推3平價無線耳機　全方位解決需求

薄到5.6mm卻更好修　iFix肯定iPhone Air維修友善度

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

升級更直覺！iOS 26.1 Beta推出手勢切歌　繁中AI同步上線

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道　iOS 26成為唯一選項

iPhone17上市八月手機銷量「大減15%」　三星2機種逆勢殺出

JLAB推3平價無線耳機　全方位解決需求

薄到5.6mm卻更好修　iFix肯定iPhone Air維修友善度

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

3C家電熱門新聞

八月手機銷量「大減15%」

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

3步驟「舔螢幕教學」

iOS 26.1 Beta繁中AI上線

MetaAI智慧眼鏡關鍵功能無法整合

「拿到iPhone 17 Pro機王！」YTR曝1顏色掉漆喊

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」

JLAB推3平價無線耳機

三大電信iPhone 17首賣成績出爐

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

iPhone 17 Pro「1顏色」　爆容易有刮痕

iPhone 17現貨懶人包出爐！

iPhone Air薄到5.6mm卻更好修

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面