強颱樺加沙最快傍晚發布陸警　首波警戒範圍涵蓋2縣市

樺加沙今天上午11時已升級為強烈颱風，海上警戒範圍包括台灣東南部海面及巴士海峽，中央氣象署預計傍晚至晚間發布陸上颱風警報，首波陸警涵蓋縣市初估為台東縣及屏東縣，其暴風圈最快明天中午左右在恆春半島觸陸。

▲樺加沙升級為強烈颱風。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今天上午11時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約700公里海面，以每小時16轉21公里速度向西北西轉西進行，七級風平均暴風半徑從3小時前的280公里擴大至300公里，十級風平均暴風半徑從110公里擴大至120公里。

氣象署簡任技正伍婉華指出，樺加沙颱風結構完整、暴風圈範圍廣泛，未來朝西北西往巴士海峽通過，今天逐漸接近台灣，明、後天影響最明顯。氣象署預計傍晚至晚間發布陸警，首波範圍可能納入台東縣及屏東縣，高雄市則不會這麼快；而觸陸時間點則預估為明天中午左右，將先觸及恆春半島，1、2小時後再涵蓋台東及屏東。

伍婉華也說，樺加沙颱風未來將持續增強且加速，近中心最大風速可能從每秒53公尺增強到58公尺，未來24小時時速可能增加到20多公里。她指出，目前台灣北部及東南部已有長浪，晚間南部沿海也會開始有長浪，明天晚間澎湖及馬祖也有長浪機率。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華指出，目前已有零星降雨回波靠近東北部，午後中南部也有對流雲系發展，嘉義以南要留意大雨，下午至晚間基隆北海岸、大台北及宜花地區有局部短暫雨，台東及桃園以北也有短暫雨。今天晚間至明天上午北部及東北部有間歇雨勢，明天白天至晚間雨勢往南到東南部、恆春地區及屏東山區，且晚間花東雨勢將快速增大。

她表示，明、後天基隆北海岸、東半部、屏東地區及各山區有大雨或局部豪雨，花東地區、宜蘭、屏東及高雄山區有豪雨以上等級降雨。周三颱風遠離，花東仍有不小雨勢。

她也說，這波颱風的影響在東、西部為兩樣情，台南至桃園明、後天雲量變多，但降雨較局部及短暫。受沉降作用影響，今天台中以北至雙北有36、37度以上高溫，明天北部溫度略降，中部仍有36、37度高溫。

▲今、明天定量降雨預報。（圖／氣象署提供）