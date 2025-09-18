快訊／1天3颱！浣熊颱風晚間也生成了

▲浣熊颱風（右）生成，左為下午和晚間形成的米塔、樺加沙颱風。（圖／取自日本氣象廳網站）

生活中心／台北報導

根據日本氣象廳最新天氣資訊，今天晚間有兩個颱風形成，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今晚增強為今年第18號颱風「樺加沙」（Ragasa，菲律賓命名，原意為「快速移動」），威克島附近海面的熱帶性低氣壓也隨即增強為第19號颱風「浣熊」（Neoguri，南韓命名）。

西北太平洋上今天有3個颱風生成，包括下午形成的「米塔」，以及晚間生成的「樺加沙」和「浣熊」。「樺加沙」路徑可能較接近台灣，浣熊颱風則將北轉，對台灣無影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預測，今天到周六受米塔颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今明東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

▲樺加沙颱風暴風圈下周可能接觸台灣陸地。（圖／取自日本氣象廳網站）



至於「樺加沙」颱風動態，氣象署預估下周將以中度颱風等級接近台灣，暴風圈有機會觸陸，氣象署最快在周日晚間發布海上颱風警報。

氣象署指出，下周一到下周二受「樺加沙」颱風外圍環流影響，下周一桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周二南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲颱風「浣熊」未來路徑將北轉，對台灣沒有影響。（圖／取自日本氣象廳網站）