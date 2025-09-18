　
社會 社會焦點 保障人權

包養小三！老公狂啪超過12次　「帶兒子見面遊玩」正宮崩潰

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲阿強在短短三個月內與阿臻發生至少12次性行為，期間還以阿臻名義租屋、訂購汽車。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

一段婚姻因第三者介入而破裂！正宮阿美與丈夫阿強（均為化名）結婚並育有1子，不料，後來阿強認識女子阿臻（化名）甚至還包養，且發生超過12次性行為。阿美不滿婚姻遭介入，還因而離婚收場，憤而提告求償100萬元。二審法院近日作出終局裁定，小三應賠償元配精神慰撫金新台幣30萬元，同時駁回雙方上訴，全案確定定讞。

根據判決，阿美與丈夫阿強於2016年結婚，婚後育有一子。2022年8月起，阿強經常以加班為由取消原訂家庭行程，態度也日益冷淡，導致阿美情緒低落，需就診身心科。同年10月，阿強坦承，已透過包養網站結識女子阿臻，並展開婚外交往關係。

法院審理指出，阿強在短短三個月內與阿臻發生至少12次性行為，期間還以阿臻名義租屋、訂購汽車，甚至曾攜帶與阿美所生之子與阿臻一同外出遊玩。阿美得知後情緒重創，最終與阿強分居並於2024年離婚。

阿美憤而提告，主張阿臻明知阿強已有配偶，卻仍持續發展超越正常交往範圍的親密關係，嚴重侵害其作為配偶的身分法益。阿臻則抗辯稱，起初並不知阿強已婚，且後續曾遭脅迫簽署保密協議，並提出自身也是受害者。

不過，法院審酌雙方對話紀錄、匯款資料與證人證詞，認定阿臻早已知悉阿強婚姻狀況，仍選擇介入兩人婚姻關係，其行為構成故意不法侵害配偶權，且情節重大。

一審判決阿臻應賠償30萬元精神慰撫金，阿美不服提上訴，主張金額應增加至100萬元；阿臻亦提起上訴請求免賠。二審法院綜合雙方身分、財務狀況及侵害程度後，認為原判金額適當，最終駁回雙方上訴，維持原判。

法院提醒，婚姻關係存續期間，第三者若介入並造成破壞，將可能構成侵害配偶權之侵權行為，應依法負起賠償責任。

快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀　吳欣盈和超基因都發聲了
女陸客來台遭追撞腦死！醫師丈夫小三通趕來台灣
安歆澐爆小16歲尪「拿菜刀狂砍冰箱」　認後悔結婚
快訊／黃仁勳砸50億美元入股！英特爾盤前股價飆逾24%
邱瓈寬遭控侵占31億獲不起訴　閨蜜遺孤：立刻信託至滿18歲交
小三男童昏倒搶救4天亡！　身上有不明外傷
做陰莖增大術猝死　50歲男曾任調查官

