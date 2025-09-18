銅鑼中平工業區電纜遭大貨車扯斷　TBC斷訊6小時！住戶駡翻天

▲銅鑼鄉中興工業區苗128線中平大橋下涵洞，今下午發生大貨車扯斷有線電視電纜，訊號中斷約6小時。（圖／徐裕逢提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區今（18）日上午8時許發生大貨車扯斷有線電視電纜事故。一輛配備抓斗的大貨車，穿越苗128線中平大橋下方涵洞時，將電纜線硬生生扯斷，造成週遭銅鑼、公館的住戶有線電視斷訊。銅鑼鄉民代表徐裕逢表示，系統業者搶修6小時後，已於下午2時恢復電視訊號，解決民眾收視問題。

警方調查，陳姓男子（36歲）在一家環保公司開大貨車，今天上午約8時左右，開著附有抓斗的大貨車，穿越苗128線中平大橋下方、工業區瑞興北街涵洞時，車尾後方的抓斗，因不明原因將TBC有線電視的電纜線扯斷，大貨車也動彈不得，造成銅鑼、公館2鄉附近住戶斷訊。

警方說，初步調查，陳男持有合法證照，大貨車抓斗高度合乎法規要求，警方協助輪胎洩氣後讓大貨車脫困，也沒有對陳男開出罰單。據指出，不排除路面跟橋梁下方高度縮短，導致大貨車卡住。

銅鑼鄉民代表徐裕逢說，今天上午7時50分左右，陸續接獲事故地區鄉親電話，指家裡有線電視突然斷訊，影響多數長輩觀看權益，抱怨連連。經他連絡有線電視系統業者，業者表示已查明中興工業區的瑞興北街有事故，造成公館鄉、銅鑼鄉及附近路段斷訊，下午2點過後已恢復訊號。